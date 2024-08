Gamescom 2024: 11 bit studios ist mit drei Spielen auf der Messe

11 bit studios kündigt seine Teilnahme an der diesjährigen Gamescom an. Vom 21. bis 25. August 2024 werden die Besucher in Halle 8 (am Stand von AMD) und in Halle 7 bei den Indie Selects von ID@ Xbox, die Gelegenheit haben, Frostpunk 2, The Alters und Creatures of Ava aus erster Hand zu erleben.

Frostpunk 2 taucht noch tiefer in den postapokalyptischen Abgrund ein und baut auf den Grundlagen auf, die den Vorgänger zu einem Erfolg machten. Es stößt die Spieler in eine Welt unnachgiebiger Realitäten und komplexer sozialer Dilemmata innerhalb einer ständig wachsenden Stadt. Mit einem größeren Umfang und Erweiterungen von jedem Aspekt der Spielmechanik, steigert Frostpunk 2 die Spannung, während Spieler die Stadt und ihre Bewohner in eine ungewisse Zukunft steuern.

The Alters folgt 11 bits Motto von Unterhaltung mit Tiefgang und mischt Base-Building-Survival mit lebensverändernden Entscheidungen und dem Erkunden der verschiedenen Pfade, die sich dadurch ergeben.

Der lebensfeindliche Planet, auf dem Jan seine Bruchlandung hingelegt hat, bewegt sich auf eine riesige Sonne zu, was die Strahlungslevel in die Höhe schießen lässt. In einem verzweifelten Rennen gegen die Zeit muss Jan die örtlichen Rapidium-Kristalle abbauen, die es ihm erlauben, verschiedene Versionen seiner selbst zu erschaffen: Die „Alters”.

Creatures of Ava ist ein einzigartiges Creature-Saver-Spiel in einer Welt voller wilder Kreaturen. Diese einst friedlichen Kreaturen sind nun einer unbekannten Infektion verfallen, die aggressives Verhalten zur Folge hat.

Sind sie einmal geheilt, bilden sie ein einzigartiges Band mit den Spielern, das diesen erlaubt, die Fähigkeiten der Kreaturen zu nutzen, um den Planeten zu durchstreifen und Herausforderungen in der Umwelt zu meistern.

Mit nicht-aggressiven Kampfmechaniken, die gemacht sind, um zu heilen, anstatt zu besiegen, sowie indigenen Flötenmelodien, die helfen, Kreaturen zu zähmen, betont das Gameplay die Creature-Saver-Aspekte des Spiels.

Frostpunk 2 und The Alters sowie Creatures of Ava werden am Freitag von 12 bis 20 Uhr am AMD-Stand zu sehen sein. The Alters und Creatures of Ava können zudem, während der gesamten gamescom auch im Indie Selects der ID-Area beim Xbox-Stand gespielt werden.