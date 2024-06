Gamescom 2024: Aerosoft veröffentlicht Lineup 2024

Autor:, in / Gamescom 2024

Aerosoft veröffentlicht gamescom-Lineup 2024 und stellt zahlreiche Spiele in Aussicht.

Der deutsche Publisher und Entwickler Aerosoft ist in diesem Jahr wieder mit einem großen Spieleaufgebot auf der gamescom vertreten.

Dabei stehen natürlich vor allem Simulationen im Fokus: Von actionreichen Verfolgungsjagden im Highway Police Simulator über anspruchsvolle Truckfahrten in Heavy Cargo bis hin zur Behandlung von Patienten im Notaufnahme-Simulator Medical Shift wird nahezu jede Nische bedient. Hinzu kommen einige aufregende Neuankündigungen, die man nicht verpassen sollte.

Aerosoft sind in Halle 4.2, Stand 039 in der Business Area, und Halle 9, Stand 043 in der Entertainment Area, anzutreffen.

In Highway Police Simulator von Z-Software schlüpfen Spieler in die Uniform eines amerikanischen Police Officers, der auf viel befahrenen Highways für Recht und Ordnung sorgt, indem sie in einer faszinierenden offenen Spielwelt patrouillieren und spannende Fälle lösen.

Es gibt sowohl Freeplay-Missionen als auch eine Story-Kampagne und Spieler treffen Entscheidungen mit Konsequenzen. Highway Police Simulator wird auf der gamescom als Demo anspielbar sein. Z-Software hat zur Messeteilnahme noch ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht.

Zur diesjährigen gamescom stellt Aerosoft außerdem das lang ersehnte Aerosoft Truck & Bus Wheel System vor. Das große Lenkrad mit einem Durchmesser von 40 cm wurde speziell für Truck- und Bussimulatoren entwickelt und ermöglicht ein völlig neues Fahrgefühl.

Interessierte können es in der Entertainment Area mit Heavy Cargo – The Truck Simulator von tox² interactive und dem Fernbus Simulator von TML-Studios testen.

Mit dem realitätsnahen Bus-Cockpit von The Bus wartet auch gleich die nächste Attraktion auf Bus-Liebhaber. Als Busfahrer bedienen Messebesucher im Cockpit mehrere Berliner Linien so realistisch wie nie.

Ein weiteres Hardware-Highlight ist ein speziell für U-Bahn-Simulationen nachgebildeter U-Bahn-Fahrhebel, und nicht nur das: Den Fahrhebel kann man zusammen mit einem bislang noch nicht angekündigten Spiel auf der Messe nutzen.

Alle Titel, auf die sich gamescom-Besucher freuen können:

Aerosoft-Titel in der Entertainment Area:

Highway Police Simulator von Z-Software

NEUHEIT U-Bahn Simulation mit spezieller Hardware (nachgebildeter U-Bahn-Fahrhebel) von HR Innoways

Heavy Cargo – The Truck Simulator mit dem Aerosoft Truck & Bus Wheel System von tox² interactive

NEUHEIT Simulation im Logistikbereich von Bandsoft

NEUHEIT Open-World Simulation mit Multiplayer-Fokus von PolygonArt

NEUHEIT Neuer Truck Simulator von Chronos North

NEUHEIT Fahrzeug-DLC für Notruf 112 – Der Feuerwehr Simulation 2 von crenetic

Truck & Logistics Simulator mit dem Aerosoft Truck & Bus Wheel System von Simula Games

Global Farmer von Thera Bytes

Medical Shift – Der Notaufnahme Simulator (Arbeitstitel) von ThreeDee

Parking World von Binary Impact

Straßenmeisterei Simulator 2 (+ Winterdienst) von Caipirinha Games

The Bus im realistischen Bus-Cockpit von TML-Studios

Fernbus Simulator mit dem Aerosoft Truck & Bus Wheel System von TML-Studios