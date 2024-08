Gamescom 2024: Blizzard am Xbox-Stand auf der Gamescom

Blizzard ist dieses Jahr am Xbox-Stand auf der Gamescom 2024 und hat so einiges für euch vorbereitet.

Mit Vessel of Hatred, der ersten Erweiterung von Diablo IV und Diablo Immortal, die auf der gamescom vorgestellt werden, können sich Diablo-Fans und neue Spieler gleichermaßen auf eine unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten freuen, in das Franchise einzutauchen.

„Wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass Blizzard Entertainment diesen Monat auf die gamescom zurückkehrt und vom 21. bis 25. August seine kultigen und beliebten Franchises nach Köln bringt. Diablo und World of Warcraft werden erstmals am Xbox-Stand zu sehen sein und die Fans mit epischen Erlebnissen begeistern.“

Diablo IV: Vessel of Hatred

Im Vorfeld der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Erweiterung von Diablo IV im Oktober wird Diablo eine exklusive öffentliche Gameplay-Demo der Klasse der Geistgeborenen, einer völlig neuen Klasse in der Diablo-Serie, und Nahantu, der neuen Zone von Vessel of Hatred, zeigen.

Mit bis zu 50 Gameplay-Terminals erweckt der Hands-on-Bereich die Erweiterung zum Leben und bietet eine beeindruckende Dschungel-Tempel-Spielumgebung.

Weitere Highlights sind: Cosplay von Geistgeborenen und Dorfbewohnern Fotomöglichkeiten mit einem Geistgeborenen-Krieger



Diablo Immortal

Diablo Immortal wird durch die Ästhetik des Spiels und eine immersive Umgebung zum Leben erweckt, die die Spieler in die einzigartige Welt des Spiels eintauchen lässt. Fans können sich auf neue Diablo Immortal-Inhalte freuen, darunter Schmelztiegel der Gerechtigkeit und das ultimative Highlight – ein Diablo Immortal Helliquary Boss-Turnier. Das kompetitive Gameplay-Erlebnis wird einen 2-stufigen 4-Spieler-Koop-Boss-Schlachtzug beinhalten. Zuschauer können das Geschehen von der Tribüne aus verfolgen und die Rangliste auf einem großen Bildschirm mitverfolgen.

Weitere Highlights sind: Fotomöglichkeiten – probiere einen KI-Spiegel aus und nimm El’Druins Schwert in die Hand Beute-Giveaways



World of Warcraft

World of Warcraft feiert den Start von The War Within auf der gamescom mit einem besonderen Erlebnis, bei dem die Besucher:innnen der gamescom den Nervenkitzel des Skyriders in Azeroth erleben können. Außerdem werden einige der bekanntesten europäischen World of Warcraft-Influencer das Spiel live am Stand streamen.

The War Within erscheint am 26. August. Spieler, die die Epic Edition oder die physische Collector’s Edition erworben haben, können bereits vor dem weltweiten Start einsteigen, wenn der Early Access am 23. August freigeschaltet wird.

Weitere Highlights sind: WoW-Fotomöglichkeiten: Erstelle ein GIF- oder Greenscreen-Foto von dir.

Overwatch 2

Overwatch 2 wird ebenfalls an einem gemeinsamen Stand mit Porsche vertreten sein, um die neue Zusammenarbeit mit einer lebensgroßen D.Va-Statue zu unterstreichen, die dem neuen vollelektrischen Macan nachempfunden ist.