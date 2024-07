Gamescom 2024: ByteRockers stellt Line-Up vor

ByteRockers’ Games freut sich, sein Line-Up für die gamescom 2024 bekannt zu geben und lädt alle Besucher dazu ein, die neuesten Titel des Studios am Home of Indies-Stand in Halle 10.2 zu testen.

Spieler können einzigartige und fesselnde Games wie u.a. Let Them Trade, Solnox – Grimoire of Seasons und ein bisher unangekündigtes Spiel erleben, das auf der gamescom erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Let Them Trade ist ein entspanntes Städtebauspiel im Stil eines Brettspiels, entwickelt von Spaceflower und veröffentlicht von ByteRockers‘ Games.

Im Auftrag des Königs müssen die Spieler blühende Städte errichten, die unabhängig voneinander Handel treiben, und neue Ressourcen und Waren entdecken und entwickeln, während sich das Spiel auf dem Wohnzimmertisch abspielt.

Die Verwaltung von Ressourcen und kluges Investieren sind unerlässlich, um eine blühende Welt zu schaffen, die von KI-gesteuerten Charakteren wie Händlern, Räubern und Rittern bevölkert wird. Das Spiel bietet Strategie-Enthusiasten und Neulingen einen spielerischen Einstieg in eine Wirtschaftswelt, in der es auf cleveres Handeln ankommt.

Solnox – Grimoire of Seasons – In dem taktischen, rundenbasierten Deckbuilder werden die Kräfte der vier Jahreszeiten entfesselt, um das Schlachtfeld zu verändern.

In Solnox – Grimoire of Seasons machen sich die Spieler die einzigartigen Aspekte von Frühling, Sommer, Herbst und Winter zunutze, um mächtige Synergie-Kombinationen zwischen ihren drei Charakteren auszulösen und Feinde zu besiegen. In diesem taktischen, rundenbasierten Deckbuilder werden die Spieler zum Retter einer Welt am Rande des Abgrunds und müssen einen letzten Versuch unternehmen, die sich ausbreitende Korruption aufzuhalten.

Unangekündigter Titel – Das neue Spiel ist ein Top-Down-Action-Roguelite für alle, die sich wie ein Hacker fühlen wollen, aber nicht unbedingt über die nötigen Programmierkenntnisse verfügen.

Das Spiel wird auf der gamescom zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt und bietet eine knotenbasierte Codierungsmechanik, die intuitiv ist und es den Spielern ermöglicht, auf einfache Weise leistungsstarke Algorithmen zu konstruieren und zu verfeinern. Die Spieler erleben rasante Top-Down-Action, bei der sie in jeder Runde an ihre strategischen Grenzen stoßen und sich immer neuen Herausforderungen stellen müssen. In jeder Sitzung müssen die Spieler ihren Code und ihre Angriffe anpassen und optimieren, so dass sich jeder wie ein echter Hacker fühlt.

ByteRockers’ Games stellt zudem auch das neue kompetitive Online-Multiplayer-Puzzlespiel Tile Rush und das Roguelite-Hack’n’Slay-Spiel Beat Slayer vor, bei dem die Musik im Mittelpunkt des Gameplays steht.

Alle Titel sind auf dem Home of Indies-Stand in Halle 10.2, Stand B041, anspielbar.