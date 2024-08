Gamescom 2024: Enthüllung von Dying Light: The Beast angedeutet

Ein neu veröffentlichter Live-Action-Trailer deutet die Enthüllung von Dying Light: The Beast während der Opening Night Live an.

Heute Abend um 20:00 Uhr markiert die Opening Night Live den Start der diesjährigen Gamescom. Mit dabei sind hochkarätige Spiele wie Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle, Little Nightmares III und mehr.

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Game Awards wurde jetzt ein mysteriöser Live-Action-Trailer veröffentlicht, der ein weiteres Highlight andeutet. Am Ende des Trailers erscheint die Nachricht „The Beast Is Coming“ und ein Verweis auf die Opening Night Live-Präsentation.

Gemeint sein könnte Dying Light: The Beast, für das sich Techland kürzlich die Namensrechte sicherte. Eventuell erwartet Fans also die Enthüllung zum kommenden Projekt des polnischen Entwicklerstudios.