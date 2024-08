Gamescom 2024: Fireshine Games präsentiert 10 spielbare Spiele

Fireshine Games freut sich, bekannt zu geben, dass sie 10 spielbare Spiele zur gamescom 2024 mitbringen werden, darunter die weltweit erste Enthüllung eines brandneuen, noch unangekündigten Bergbau-Roguelites und ein beunruhigendes neues Horrorspiel, das 2025 von Fireshine Games veröffentlicht wird.

Besuchen Sie den Stand von Fireshine Games in Halle 10.2, um alle Spiele auf der Messe in die Hand zu nehmen, darunter einen aufregenden neuen Blick auf die Yokai-Fantasy-Lebenssimulation Tales of Seikyu, die neueste Demo für den rundenbasierten, froschähnlichen Deckbuilder Toads of the Bayou, die Konsolenversionen von Core Keeper und Shadows of Doubt und die erste Hands-On-Präsentation des wellenbrechenden Shoot ‚em up Gunboat God.

Stellt euch euren Ängsten, um in einem Erlebnisraum ein neues Horrorspiel auszuprobieren, schaut an der Core Keeper-Klauenmaschine vorbei, um ein paar exklusive Artikel zu gewinnen, und schaut euch die kommende Konsolenversion der Detektivsimulation Shadows of Doubt an, um die Chance auf einen tollen Preis zu haben.

Das vollständige Line-up der spielbaren Titel von Fireshine Games auf der Gamescom 2024 umfasst:

Core Keeper [Konsole & PC] – August 27, 2024

Gunboat God [PC] – 2026

Odinfall [PC] – 2024

REKA [PC] – August 2024

Shadows of Doubt [Konsole & PC] – 2024

Tales of Seikyu [PC] – 2025

The Deadly Path [PC] – Coming Soon

Toads of the Bayou [PC] – October 2024

Unannounced Mining Roguelite – TBA

Upcoming Horror Title to be published by Fireshine Games – 2025

Zur Feier gibt es einen Trailer: