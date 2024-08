Gamescom 2024: Fulqrum Publishing zeigt neue Spiele in Köln

Vom 21. bis 23. August ist Fulqrum Publishing auf der Gamescom in Köln in Halle 2.1, Stand #E002 präsent.

Welche Spiele man an seinem Stand zeigt, das hat der Publisher heute verraten.

Stygian: Outer Gods (Xbox Series X|S, PlayStation und PC)

Werft einen ersten Blick auf das Gameplay des kommenden Survival-Horror-Titels! Das Spiel spielt im Universum von Stygian: Reign of the Old Ones angesiedelt ist, lässt das Spiel die Spieler die Ereignisse vor dem Schwarzen Tag miterleben und beeinflussen.

Taucht ein in eine einzigartige Welt voller Gefahren, unerforschter dunkler Ecken und drohendem Bösen jenseits der menschlichen Vorstellungskraft.

Decadent (Xbox Series X|S, PlayStation und PC)

Der kommende Ego-Shooter-Titel bietet auf der diesjährigen Gamescom auch einen ersten Blick auf sein Gameplay.

Decadent ist ein handlungsorientierter Ego-Shooter, der atmosphärische Erkundung, Lovecraft’schen Horror und weitreichende Gameplay-Mechaniken zu einem fesselnden Erlebnis verbindet – und den Spieler ein einzigartiges Gefühl der Einsamkeit in einem gefährlichen Land spüren lässt, in dem die Zeit stillsteht.

Realpolitiks 3: Earth and Beyond (PC)

Ihr seid mit den derzeitigen Politikern nicht zufrieden? Warum gestalten Sie nicht die Welt, die Sie sich wünschen, mit dieser praktischen Möglichkeit in diesem Strategiespiel?

In Realpolitiks 3: Earth and Beyond müsst ihr euer politisches Geschick in einem Strategiespiel unter Beweis stellen, das seinesgleichen sucht: Wählt ein beliebiges zeitgenössisches Land, stellt eure Regierung auf und meistert die Tücken der Innen- und Außenpolitik. Ein glorreiches Schicksal erwartet euch – die Herrschaft nicht nur über die Erde, sondern über das gesamte Sonnensystem!

New Arc Line (Xbox Series X|S, PlayStation und PC)

Und das ist noch nicht alles – auf der diesjährigen Gamescom könnt ihr dieses mit Spannung erwartete Steampunk-CRPG auch selbst ausprobieren! In New Arc Line taucht am Horizont die Neue Welt auf, an ihrer Küste die strahlende Stadt des Fortschritts und der letzte Hoffnungsschimmer auf eurer Suche nach einem Heilmittel für die tödliche Krankheit eurer Familie – New Arc.

Ihr kommt in diesem fremden Land im Zwischendeck eines Dampfers an, eingepfercht mit Tausenden von anderen Immigranten, ein Fremder in einem fremden Land, voller Wunder. Doch schon bald werdet ihr feststellen, dass die Schönheit der Stadt nur oberflächlich ist und ihr unter der goldenen Fassade nur Fäulnis findet.