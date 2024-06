Gamescom 2024: Größter Xbox Stand aller Zeiten

Nachdem Sony seine PlayStation-Fans schon wieder enttäuscht und der Gamescom erneut eine Absage erteilt hat, meldete sich Microsoft kurz darauf mit erfreulicheren Nachrichten, denn Xbox wird auch dieses Jahr auf der weltweit größten Spielemesse für Gamer vertreten sein.

Doch damit nicht genug, denn Xbox wird den bisher größten Messestand der Firmengeschichte für euch aufbauen und auch Blizzard Entertainment wird mit von der Partie sein. Hier verkündete Blizzard: „Macht euch bereit für unsere erste Gamescom als Teil von Team Xbox.„

Dazu gab man bekannt, dass natürlich noch mehr Spiele auf dem Messestand spielbar sind und Besuchern präsentiert werden.

Aaron Greenberg verkündete: „Wir freuen uns darauf, dieses Jahr bekannte und neue Gesichter [auf der] gamescom zu sehen, da wir mit unserem GRÖSSTEN STAND ALLER ZEITEN zurück sind!“

„Einschließlich Titel wie: Age of Mythology: Retold, Avowed, Ara: History Untold, Diablo IV: Vessel of Hatred, Diablo Immortal, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Towerborne, World of Warcraft: The War Within und mehr!“