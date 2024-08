Gamescom 2024: Indie Arena mit eigener App und Schallplatte

Autor:, in / Gamescom 2024

Auf der diesjährigen gamescom wird die Indie Arena Booth größer und aufregender als je zuvor. Mit über 160 Spielen auf über 1.500 Quadratmetern könnte es schwierig sein, den Überblick zu behalten – aber keine Sorge! Die brandneue, kostenlose Indie Arena Booth App kommt zur Rettung!

Die IAB-App ist weit mehr als nur ein interaktives Ausstellerverzeichnis: Sie ist ein eigenes Multiplayer-Game, das Besucher:innen die Möglichkeit bietet, tolle Preise und Steam Keys zu gewinnen! Nutzer:innen erstellen ihren eigenen Avatar und können über 100 versteckte Sticker am Stand der Indie Arena Booth scannen. So leveln sie ihren Avatar auf, schalten neue Skins frei und sammeln coole Preise. Sie können sogar mit anderen Nutzer:innen der App Friend-Codes scannen und zusätzliche XP sammeln.

Doch damit nicht genug: Als einen der Hauptpreise gibt es die exklusive Indie Arena Booth Vinyl, die in Zusammenarbeit mit Black Screen Records entstanden ist. Zum ersten Mal in der Geschichte des größten geteilten Entwickler:innenstands der Welt gibt es eine Schallplatte mit den heißesten Gaming-Tracks der Booth.

16 ausgewählte Songs und ein IAB-Haupt-Track namens “Gaming Hell” von Herrn Kaschke und Jana Rengers wurden aus über 70 Einsendungen ausgewählt, um den Sound der Indie Arena Booth zu repräsentieren.

Darunter sind Songs aus Spielen, in denen sich alles um Musik dreht, wie bei Fretless – the Wrath of Riffson oder HyperCore. Aber auch Tracks, die einfach aus Hammer-Soundtracks stammen wie bei Fruitbus oder Constance, sind auf der Platte mit dabei.

Zum Thema Musik gibt es auf der Indie Arena Booth sowieso dieses Jahr eine ganze Menge Games: Symphonia ist ein Metroidvania, bei dem man zum Klang eines Symphonieorchesters durch die Level hüpft, Keylocker ist ein Cyberpunk-Rhythmus-JRPG, in dem eine Rockband den Planeten retten muss und in ANTRO werden zum Klang von Hip Hop und Elektro Pakete ausgeliefert.

Einen Überblick über das gesamte Lineup – mit jeder Menge zu entdecken – gibt es hier.

Ab Anfang nächster Woche gibt es die IAB-App zum Herunterladen. Die IAB ist vom 21. bis 25. August in Halle 10. 2 zu finden.