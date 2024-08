Gamescom 2024: Knights Peak Line-up bekannt

Autor:, in / Gamescom 2024

Knights Peak kündigt ein spannendes Angebot an Aktivitäten und Spielen für die gamescom 2024 in Halle 10.1, Stand E021 an. Die Besucher haben die Möglichkeit, eine Vielzahl von Spielen zu erleben, besondere Gäste zu treffen und einzigartige Unterhaltung zu genießen.

Starship Troopers: Extermination – Knights Peak und Offworld laden die Besucher der gamescom ein, sich dem Kampf gegen die gnadenlosen Arachnids im Multiplayer-Spiel Starship Troopers: Extermination mit bis zu 16 Spielern anzuschließen.

Mutige Besucher können sich am speziell gestalteten Troopers-Rekrutierungsstand anmelden und sich auf intensive Koop-Action freuen.

Außerdem sind Fotos mit einem 3m großen Bug, der sie mitten in den Krieg gegen die Arachnids versetzt, möglich – unterstützt von Cosplayern der Starship Troopers German Division. Und mit etwas Glück können sich Besucher auf ein limitiertes T-Shirt mit exklusivem Design freuen.

Mandragora – Mandragora ist ein düsterer Fantasy-Action-RPG-Sidescroller mit Souls- und Metroidvania-Wurzeln. Besucher der gamescom werden die Möglichkeit haben, die aktuellste Version des Spiels zu erleben und sich den Herausforderungen einer brutalen Welt zu stellen, die keinen zweiten Platz akzeptiert.

Obendrein können sie sich am Stand von Knights Peak in Halle 10.1 mit dem 2 Meter großen Werwolf „Matron Layla“ fotografieren lassen, einem der einzigartigen Endgegner.

Nikoderiko: The Magical World – Besucher sind herzlich eingeladen, auf der gamescom erstmals in die magische Welt von Nikoderiko einzutauchen, das sowohl im Einzel- als auch im Koop-Modus zu zweit gespielt werden kann.

Die Besucher begleiten Niko und Luna auf ihrem Weg, eine magische Insel vor dem bösen Grimbald zu retten. Das Spiel bietet ein familienfreundliches Design, Couch-Koop und die Musik des bekannten Komponisten David Wise.

Sonderaktionen in Halle 10.1 – Um die Spannung zu erhöhen, wird Knights Peak zwei Nikoderiko-Cosplayer, Niko und Luna, vor Ort haben, die die Besucher unterhalten und für Fotos posieren.

Am Donnerstag, dem 22. August ab 18:00 Uhr MESZ, werden Schauspieler Casper Van Dien, Cosplayer und Entwickler aller gezeigten Spiele für ein Meet & Greet am Stand sein.

Alle Spiele können in ihren neuesten Versionen ausprobiert werden und sind dank der Hardware-Partner von Samsung, der Gaming-Maschinen von NZXT und der Peripheriegeräte von LuxController und Nyfter für den bestmöglichen Spielspaß ausgelegt.