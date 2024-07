Gamescom 2024: KRAFTON enthüllt Line-Up für die Messe

KRAFTON Inc. hat seine Teilnahme an der gamescom 2024 in Köln, einem der größten globalen Gaming-Events, angekündigt.

Vom 21. bis 25. August wird KRAFTON das Extraktions-RPG Dark and Darker Mobile, die PC-Lebenssimulation inZOI und neue Inhalte für den Battle-Royale-Shooter PUBG: Battlegrounds präsentieren und den Messebesuchern einen Einblick in seine kommenden Titel und Updates geben.

Im Vorfeld des globalen Events hat KRAFTON eine spezielle gamescom 2024 Landing Page auf der offiziellen Website eingerichtet und einen Teaser-Trailer auf YouTube veröffentlicht.

Der Trailer gibt einen ersten Einblick in das Standkonzept von KRAFTON, das auf der „Scale-up the Creative“-Strategie basiert. Diese zielt darauf ab, neue spannende Spiele zu entdecken und effektiv auf dem globalen Markt zu expandieren.

Die Besucher der KRAFTON-Stände haben die Möglichkeit, die vorgestellten Spiele, darunter Dark and Darker Mobile und inZOI, selbst auszuprobieren und an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen.

Ausgestellte Titel:

• Dark and Darker Mobile: Das kommende Mobile-Game Dark and Darker Mobile fordert die Spieler heraus, mit ihrem Loot aus Dungeons zu entkommen, in denen sie sich furchterregenden Bedrohungen stellen. Das Spiel kombiniert den „Überlebens“-Aspekt des Battle-Royale-Genres, die „Erkundung“ von Dungeon Crawlern und verschiedene Elemente von RPGs. Ein globaler Test ist für Anfang August in ausgewählten Märkten wie Korea, den Vereinigten Staaten, Japan und der Türkei geplant, mit einer geplanten weltweiten Markteinführung später in diesem Jahr.

• inZOI: In dem Lebenssimulationsspiel inZOI schlüpfen Spieler in die Rolle eines Gottes und erschaffen alles, was sie sich für ein ideales Leben wünschen, während sie in verschiedenen Geschichten eintauchen. Die „umfassende öffentliche Simulation“ jedes Charakters in einer Stadt, in der alle Personen aus freiem Willen handeln, ermöglicht das Eintreten von verschiedensten Ereignissen, wie Krankheiten, Trends und dem Verbreiten von Gerüchte, was den Spielern ein realistisches Erlebnis bietet. Kürzlich hat inZOI außerdem neue Funktionen wie „Autos“, „Gruppenaktivitäten“, „Karma“, „Stadtbearbeitung“, „Studio“ und „Foto-Modus“ vorgestellt..

• PUBG: Battlegrounds: Der Titel PUBG: Battlegrounds feiert sein siebenjähriges Bestehen und fesselt weiterhin Spieler weltweit. Seit der Early Access-Veröffentlichung auf Steam im Jahr 2017 hat das Spiel bemerkenswerte Meilensteine erreicht, darunter den Spitzenwert von 760.000 gleichzeitigen Nutzern auf Steam.

Dieser Wert übertrifft die vorherigen Nutzerzahlen zum Zeitpunkt der Umstellung auf Free-to-Play im Jahr 2022 und auch bezüglich der Platin-Bewertung in den Steam-Kategorien für meistverkaufte und meistgespielte Spiele hält sich PUBG: Battlegrounds seit sieben aufeinanderfolgenden Jahren ungeschlagen an erster Stelle.