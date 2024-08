Gamescom 2024: Level Infinite kündigt Line-Up und Showcase an

Level Infinite veröffentlicht Details zur Präsenz auf der gamescom 2024. Dieses Jahr wird Into the Infinite zurückkehren.

Dieses Jahr wird Into the Infinite zurückkehren: ein Level Infinite Showcase mit exklusiven Updates von Level Infinite und Tencents Partner Studios.

Gezeigt werden unter anderem Dune: Awakening, Exoborne, Soulframe und Warframe sowie viele weitere Titel. Into the Infinite wird am Mittwoch, dem 21. August 2024, um 19.00 Uhr auf den Twitch– und YouTube-Kanälen von Level Infinite gestreamt.

Die Booth von Level Infinite befindet sich vom 21. bis 25. August in Halle 6. Zusammen mit Level Infinites globalen Partnerstudios wird eine vielfältige Auswahl an spielbaren Titeln und spielbezogenen Aktivitäten präsentiert, die eine große Bandbreite an Genres und Plattformen abdecken.

„Es ist großartig, wieder nach Köln zu kommen und ich freue mich darauf, unser Lineup mit der Gaming-Community zu teilen, die dieses Event so besonders macht“, sagt Martin Sibille, der Head of Central Publishing bei Level Infinite. „Unser Into the Infinite-Showcase ermöglicht es uns, mit einem globalen Publikum in Kontakt zu treten und wir haben eine Menge Updates zu präsentieren. Ich kann mir keinen besseren Start für die gamescom 2024 vorstellen. Kommt mit uns auf eine immersive Reise in aufregende Spielwelten.“

Spiele, die am Stand von Level Infinite in Halle 06.1 C071/A070 vertreten sind:

DEATHSPRINT 66: In DEATHSPRINT 66 (PC), das von Sumo Digital entwickelt und von Secret Mode veröffentlicht wird, können die Besucher an einer futuristischen Fernsehshow teilnehmen.

DEATHSPRINT 66 definiert das Genre Hardcore-Arcade-Racing neu, indem es Hochgeschwindigkeitsrennen zu Fuß mit einem dystopischen Setting und tödlichen Hindernissen verbindet. In 8-Spieler-PvP-Rennen müssen die Teilnehmenden ihre Geschwindigkeit einsetzen, ihre Grenzen austesten und sich Ruhm verdienen.

Dune: Awakening: Die Landschaften von Arrakis können in Dune: Awakening, einem Spiel von Funcom, erkundet werden. In diesem Open World Survival MMO können die Spieler die Herrschaft über den gefährlichsten Planeten des Universums erlangen. Dune: Awakening kombiniert die Kreativität von Sandbox-Survival-Spielen mit der sozialen Interaktion eines großen Multiplayer-Spiels.

Gamescom-Besucher können sich den neuesten Entwicklungsstand von Dune: Awakening ansehen, sollten aber bei Gelegenheit auch nach Wurmzeichen des Riesensandwurms für eine Fotomöglichkeit Ausschau halten.