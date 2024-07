Gamescom 2024: Mehr Ausstellende und mehr Bereiche

Noch 5 Wochen bis zum globalen Gaming-Highlight: Die gamescom 2024 legt bereits jetzt beeindruckende Daten vor und liegt deutlich auf Erfolgskurs!

So haben sich im Stichtagsvergleich bereits 10 Prozent mehr Ausstellende aus über 60 Ländern auf den 230.000 m² Ausstellungsfläche angemeldet.

Auch die Internationalität steigt erneut: Die Zahl der vertretenen Länderpavillons steigt auf 43, welche aus 33 Ländern anreisen. Neue Bereiche wie die social stage sowie die cards & boards area feiern zudem Premiere.

„Nach dem bereits starken Wachstum im vergangenen Jahr, steuern wir mit der gamescom in diesem Jahr auf neue Rekorde zu, mit noch mehr Ausstellenden und einer noch höheren internationalen Beteiligung“, so Tim Endres, Director der gamescom. „Die Fans, das Fachpublikum und unsere Partner aus aller Welt können sich in diesem Jahr auf eine noch vielfältigere gamescom freuen, zu der unter anderem unsere neue social stage, die cards & boards area oder die artists area beitragen.“

„Schon jetzt steht fest: die gamescom 2024 wird wieder das Games-Festival der Superlative. Besonders sticht hervor, dass die gamescom noch internationaler wird. Dazu trägt auch die Etablierung der Satelliten gamescom asia und gamescom latam bei. Damit ist die gamescom auf drei Kontinenten präsent und macht die Faszination der Games-Welt so gut erlebbar wie nie zuvor“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, dem Mitveranstalter der gamescom.