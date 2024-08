Gamescom 2024: Messe startet mit Ausstellerrekord

Die gamescom 2024 wird noch internationaler und vielfältiger als 2023. Mehr als 1.400 Ausstellende aus 64 Ländern werden auf 230.000 Quadratmetern ihre Produkte und Neuheiten präsentieren. Das sind rund 15 Prozent mehr Ausstellende als 2023 – ein neuer Rekord.

Auch die Zahl der Länderpavillons steigt mit 48 aus 37 Ländern nochmals deutlich – ebenfalls ein neuer Rekord. Zum Vergleich: 2023 waren es noch 33 Pavillons aus 26 Länder.

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse: „Das weltweit größte Games-Event wächst weiter. Wir freuen uns, knapp eine Woche vor der gamescom diese herausragenden Zahlen verkünden zu können. Gemeinsam mit unseren Partnern und dem Mitveranstalter game, dem Verband der deutschen Games-Branche, setzen wir zudem großartige Neuheiten um, die zur Vielfalt und Attraktivität der gamescom beitragen.“ Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche: „Die Vorzeichen wenige Tage vor dem Start der gamescom 2024 könnten kaum besser stehen: Ob Ausstellerrekord, das spannende Programm der gamescom Opening Night Live oder neue Formate wie die social stage zeigen, dass die Community auch in diesem Jahr ein Games-Festival erwarten kann, dass es so kein zweites Mal gibt. Die Vorfreude auf das weltgrößte Games-Event ist riesig – sowohl vor Ort in Köln als auch weltweit digital.“

Highlights auf der social stage

Von Donnerstag bis Sonntag bietet die neue social stage in Halle 11.3 ein international besetztes Programm und sorgt damit für die Extraportion Festival-Feeling auf der gamescom. Besuchende können sich auf Live-Podcasts, Karaoke, Musik-Acts und vieles mehr freuen.

Zu den Highlights zählen der internationale Live-Podcast „Friends per Second“ mit Ralph von SkillUp, Jake von Gameranx und Lucy von Gamespot/Giant Bomb, Gaming-Soundtracks auf dem Piano mit dem talentierten Benyamin Nuss sowie ein Live-Pen-and-Paper-Abenteuer mit Alex von den Dice Actors und Freund:innen. Weitere Informationen und eine fortwährend ergänzte Programmübersicht zur social stage findet sich hier.

Vorschau auf die gamescom Opening Night Live

Traditionell beginnt die gamescom-Woche mit der großen Eröffnungsshow gamescom Opening Night Live (ONL), moderiert von Geoff Keighley, am Abend des 20. August. Co-Host ist dieses Jahr die bekannte E-Sport-Moderatorin Eefje „Sjokz“ Depoortere. Die Show zählt zu den größten der Games-Branche weltweit, vergangenes Jahr generierte sie allein in den ersten Tagen über 20 Millionen Views.

Schon jetzt sind einige Unternehmen bekannt, die in diesem Jahr Neuigkeiten zu ihren Spielen präsentieren werden. Unter anderem folgende Titel sind dabei: 2K (Sid Meier’s Civilization VII), Activision (Call of Duty: Black Ops 6), Capcom (Monster Hunter Wilds), DON’T NOD (Lost Records: Bloom & Rage), Funcom (Dune: Awakening), NetEase (Marvel Rivals) und PLAION (Kingdom Come: Deliverance II).

Bis zur gamescom Opening Night Live werden noch diverse weitere Unternehmen und Titel verkündet. Zudem wird es wie immer viele Überraschungen in der Show geben. Die Vorortkapazitäten wurden dieses Jahr mehr als verdoppelt. Tickets sind noch im Online-Ticket-Shop der gamescom erhältlich.

gamescom LAN findet 2025 wieder statt

Nach der erfolgreichen Premiere der gamescom LAN auf dem Gelände der Koelnmesse im März dieses Jahres geht das Event 2025 in die zweite Runde und wird den Fans vor Ort noch weitere spannende Elemente bieten, die für ein unvergessliches Erlebnis sorgen.

Die gamescom LAN 2025 findet vom 21. bis 23. Februar erneut in Köln statt und wird gemeinsam mit der Community die Vielfalt der Gaming-Kultur in all ihren Facetten feiern. Der Ticketvorverkauf startet bereits in der kommenden Woche während der gamescom.