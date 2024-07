Gamescom 2024: Microids zeigt drei Spiele in Köln

Der französische Videospiel-Publisher Microids freut sich, seine Teilnahme an der diesjährigen gamescom anzukündigen. Vom 21. bis 25. August 2024 haben Besucher in Halle 6, Stand B060 (neben Astragon Entertainment) die Möglichkeit, drei der neuesten und spannendsten Titel des Publishers aus erster Hand zu erleben.

Nicht nur Insektenfans, sondern auch Strategieliebhaber sollten sich die Präsentation von Empire of the Ants nicht entgehen lassen. Inspiriert von Bernard Werbers kultiger Saga, schlüpfen die Spieler in der Third-Person-Perspektive in die Rolle einer tapferen Ameise namens 103.683e.

Es erwartet den Spieler ein aufregendes Abenteuer, in dem er eine Ameisenkolonie durch taktische und strategische Kämpfe in einer Welt von epischem Ausmaß zu Wohlstand führen muss.

Strategie, Erkundung, Kampf und Bündnisse mit der lokalen Tierwelt sind unerlässlich, um die vielen Herausforderungen zu meistern, die auf die Spieler warten.

Wer keinen festen Boden unter den Füßen braucht und sich lieber auf ein Piratenabenteuer einlassen möchte, kann sich auf Flint: Treasure of Oblivion freuen.

In diesem rundenbasierten Taktik-Rollenspiel werden die Spieler in das goldene Zeitalter der Piraterie zurückversetzt und begleiten Kapitän Flint, seinen Stellvertreter Billy Bones und ihre Bande von Seeveteranen auf der Suche nach einem legendären Schatz, der Freiheit und Reichtum verspricht!

Was geht im Kopf eines schlafenden Schlumpfes vor? Gamescom-Besucher können es in Die Schlümpfe: Abenteuer im Traumland herausfinden. Gargamel hat einen weiteren teuflischen Plan ausgeheckt.

Diesmal hat er die Sarsaparillasträucher, das Lieblingsessen der Schlümpfe, mit einem raffinierten Zauber belegt, um unsere kleinen Freunde in einen tiefen Schlaf zu versetzen.

Die Spieler begeben sich auf eine magische Expedition, um alle Schlümpfe zu wecken, bevor Gargamel ihr Dorf erreicht. In einer Welt, in der Träume zu Albträumen werden können, liegt das Schicksal des Schlumpfdorfes allein in deinen Händen!

Am Stand von Microids/Astragon Entertainment in Halle 6 (Stand B060) können die Besucher zu den ersten gehören, die diese neuen Spiele ausprobieren können.