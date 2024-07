Gamescom 2024: Robert Habeck eröffnet Messe erneut

Autor:, in / Gamescom 2024

Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck wird an der Eröffnung der gamescom 2024 teilnehmen. Wenn am 21. August das weltgrößte Games-Event in Köln offiziell seine Tore öffnet, wird der für Games zuständige Minister abermals vor Ort sein. Das gaben heute die Koelnmesse und game – Verband der deutschen Games-Branche bekannt.

Bereits im vergangenen Jahr nahm Robert Habeck an der Eröffnung teil und ließ sich am Folgetag bei einem Rundgang über die gamescom die aktuellen Entwicklungen und Trends der Games-Branche zeigen.