Gamescom 2024: SEGA hat ein unangekündigtes Projekt dabei

SEGA wird auf der Gamescom 2024 in Köln mit einem aufregenden Angebot an praktischen Erfahrungen vertreten sein, darunter eine Weltneuheit für die Messebesucher in Halle 7.

Sonic X Shadow Generations wird zum ersten Mal in Europa öffentlich spielbar sein, und die Spieler können zwischen Shadow the Hedgehog und einer brandneuen Story-Kampagne mit nie zuvor gesehenen Fähigkeiten oder Sonic the Hedgehog in einem kompletten Remaster des hochgelobten Zeitreise-Abenteuers Sonic Generations wählen.

Außerdem hat SEGA das Spiel Metaphor: ReFantazio dabei. Abgerundet wird das Angebot an spielbaren Titeln auf dem SEGA-Stand durch ein noch nicht angekündigtes Projekt.