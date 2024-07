Gamescom 2024: Team17 Group gibt Line-up bekannt

Autor:, in / Gamescom 2024

Die Tochtergesellschaften der Team17 Group, astragon Entertainment und Team17 Digital, gaben ihr Spieleangebot für die gamescom 2024 bekannt, der weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltung, bekannt zu geben.

In der Entertainment Area finden Besucher auf dem Gemeinschaftsstand in Halle 6/B-060 eine Reihe von Simulations-Highlights von astragon Entertainment und eine Auswahl beliebter Indie-Spiele von Team17 Digital. Zusätzlich werden drei brandneue Spiele des Partners Microids vorgestellt, deren physischen Vertrieb astragon in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernimmt.

Die folgenden Spiele werden auf dem Stand in Halle 6 vorgestellt und können dort ausprobiert werden:

astragon Entertainment:

Police Simulator: Patrol Officers (Highway Patrol Expansion & Nintendo Switch™ Edition)

Bau-Simulator / Bau-Simulator 4

Railroads Online

Microids:

Empire of the Ants

Die Schlümpfe: Abenteuer im Traumland

Flint: Treasure of Oblivion

Team17 Digital:

Golf With Your Friends

Overcooked: All You Can Eat!

Worms Armageddon

The Escapists

Alienbreed