Gamescom 2024: THQ Nordic mit unangekündigten Spielen dabei

THQ Nordic ist auf der Gamescom 2024 dabei und bringt zwei bisher unangekündigte Spiele mit. Dazu hat man noch ganz nebenbei einen THQ Nordic Showcase für den 2. August angekündigt.

„Da simma wieder! Nach dem wir 2023 im August den Wiener Sommer genossen haben, heißt es 2024 wieder: gamescom! Wir können es kaum erwarten, herzuzeigen, was wir in Petto haben. THQ Nordic ist mit einem großem Auftritt in Entertainment-Area vor Ort und zeigt Presse, Partnern und Content Creatorn im Business-Bereich eine Auswahl der kommenden Highlights für dieses und nächstes Jahr.“

Mit dabei ist das wahrscheinlich kultigste deutsche Spiel aller Zeiten: Gothic! Das neue Remake des fantastischen Rollenspiels wird sowohl für reguläre Besucher:innen als auch Fachbesucher:innen anspielbar sein und wir sind gespannt wie Diegos Flitzebogen, ob die Leute die Neuauflage des Klassikers genauso stark finden, wie wir.“

Das ist natürlich noch nicht alles, denn Disney Epic Mickey: Rebrushed ist ebenfalls anspielbar. Das Remake des beliebten Klassikers von 2010, ursprünglich vom legendären Game Designer Warren Spector erdacht, schickt Micky Maus auf eine epische Reise ins Wasteland, ein Reich voller vergessener Disney-Figuren.“

Weiter geht’s mit einem Highlight, das in Deutschland entwickelt wird: Grimlore Games aus München entführt die Messeteilnehmer:innen mit Titan Quest II in die griechische Antike, wo sie zu den ersten Spieler:innen auf der Welt gehören, die sich auf die epische Odyssee nach Ruhm, Loot und Erfahrungspunkten machen.2

„Wir haben noch 2 weitere Titel im Gepäck, doch die sind noch streng geheim. Haltet die Augen offen, denn beide Titel werden angekündigt, bevor die gamescom ihre Tore öffnet. An dieser Stelle noch einmal der völlig zufällige Hinweis auf den THQ Nordic Showcase am 02. August 2024.“