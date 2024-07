Gamescom 2024: Toplitz Productions präsentiert Lineup

Autor:, in / Gamescom 2024

Toplitz Productions zeigt auf der Gamescom in Köln sein bislang abwechslungsreichstes Lineup.

Der deutsch-österreichische Publisher Toplitz Productions freut sich, seine Teilnahme an der diesjährigen Gamescom in Köln ankündigen zu können.

Wenn sich am 21. August 2024 die Tore zur weltweit größten Videospiele-Messe öffnen, heißt Toplitz alle Medienvertreter, Streamer und Influencer willkommen, den Stand in der Business-Area in Halle 4.1 – D38 – C29 zu besuchen, um sich das bislang umfassendste Lineup anzuschauen, das der Publisher jemals auf der Gamescom zeigte.

Eingebettet zwischen der Nonstop-Action Unawake und der Rückkehr eines wahren Spielgiganten mit dem Management-Riesen Industrie Gigant 4.0, hat Toplitz Productions ein vielfältiges Angebot von Spielen in petto.

Der Mond ist explodiert und hat die Erde in eine bitterkalte Apokalypse gestürzt. Versuche, allen Widrigkeiten zum Trotz in der von Eis und Schnee überzogenen offenen Welt des von Spacerocket Games entwickelten Permafrost zu überleben, in der die Menschheit kurz vor der Auslöschung steht.

Helft den rivalisierenden Fraktionen oder stellt euch zusammen mit eurem treuen Hund den Gefahren einer unnachgiebigen Natur, während ihr die Welt erkundet, nach Rohstoffen sucht und versucht, die Welt wieder aufzubauen.

Wenn es um Management-Spiele geht, führt kein Weg an der Industrie-Gigant-Serie vorbei. Ohne Angst vor dem großen Namen hat sich das Entwicklungsstudio Don VS Dodo mit Industrie Gigant 4.0 nicht nur zum Ziel gesetzt, das zeitlose Prinzip der Klassiker für eine neue Spielergeneration aufzubereiten. Zusätzlich erweitert man das beliebte Konzept und bringt spannende neue Elemente ein, um mit dem IG 4.0 eine neue Ära an Management-Spielen einzuleiten.

Farmer’s Dynasty 2 von Umeo Studios baut auf dem Fundament des erfolgreichen Vorgängers auf und bietet eine Landwirtschafts-Simulation in einer offenen Welt, die es so noch nicht zu sehen gab. Mit zwei Zeitlinien in der Vergangenheit bzw. Gegenwart können aufstrebende Landwirte sowohl traditionelle als auch moderne Anbau-Methoden kennenlernen, wenn sie ihren Hof pflegen, renovieren und ihren Besitz ausbauen.

Ein kleines Team bestehend aus zwei Entwicklern, die eine Menge Fantasie und noch mehr Talent haben: Das brachiale Hack&Slay Unawake von RealityArts ist ein visuell eindrucksvolles Action-Rollenspiel, das man gesehen haben muss.

In einer düsteren Fantasy-Welt seid ihr die einzige Hoffnung der Menschheit inmitten eines unbarmherzigen Krieges zwischen Dämonen und Engeln.

Kämpft mit einer großen Auswahl an Waffen gegen einen nicht enden wollenden Ansturm von Gegnern, entwickle deine Figur und rüste die besten Beutestücke aus, um die Oberhand zu gewinnen. Das erste Mal gibt es für alle Besucher einen exklusiven Blick auf die Version für Xbox Series X|S.

Werdet eins mit der Nacht, labt euch an Blut und baut ein Vermächtnis für die Ewigkeit mit Vampire Dynasty, dem neuen von Mehuman Games entwickelten Ableger der bekannten Marke.

Erlebt, was es bedeutet, ein Vampir zu sein, der zwischen seinem Schicksal und niemals endendem Blutdurst gefangen ist. Kämpft um euren Platz in der Gesellschaft von Sangavia, vergrößert eure Vampir-Familie und baut eine Burg als Zentrum eurer ewigen Macht.

Seit dem Early-Access-Start wurde Sengoku Dynasty vom Entwicklungsstudio Superkami kontinuierlich verbessert und mit Updates versehen. Auf der Gamescom könnt ihr einen frischen Blick auf die aufregende Mischung aus Überleben und Siedlungsbau in einer offenen Welt des feudalen Japans werfen.

Die Gamescom 2024 startet am 21. August 2024.