Gamescom 2024: Alle Details, Uhrzeit und mehr zur Opening Night Live

Am Dienstag startet die Opening Night Live auf der Gamescom 2024. Hier gibt es alle wichtigen Details für euch.

Geoff Keighley eröffnet am Dienstagabend die Opening Night Live in Köln, um so die Gamescom 2024 zu feiern.

Damit ihr wisst, was euch alles erwartet (und was nicht) gibt es hier noch einmal alle Details, die wichtigsten Uhrzeiten und mehr für euch.

Wann startet die Opening Night Live?

Die Pre-Show samt Countdown beginnt am Dienstag um 19:15 Uhr

Die Show selbst startet um 20:00 Uhr

Wie lange geht die Opening Night Live?

Die Pre-Show wird circa 30 Minuten dauern

Das Haupt-Event circa zwei Stunden

Was wird bei der Opening Night Live gezeigt?

Die bestätigten Spiele der Opening Night Live sind die folgenden Titel:

Dazu wurde bereits bestätigt, dass Hollow Knight: Silksong nicht dabei sein wird.

Wo kann ich den Livestream mitverfolgen?

Direkt hier via YouTube:

Falls ihr nicht live dabei sein könnt, werden wir unser bestmögliches tun, um sämtliche Trailer und Ankündigungen von der ONL hier auf XboxDynasty.de zu veröffentlichen.