Gamescom 2024: Weltpremiere mit Astrosmash und Shark! Shark!

Weltpremiere auf der gamescom: Intellivision-Klassiker Astrosmash und Shark! Shark! nun im Original auf Switch, Xbox & Co. spielen.

BBG Entertainment, der Münchener Spielentwickler und Publisher, hat für alle Intellivision-Fans einen echten Knüller parat: Die hochklassigen Reboots der Klassiker Shark! Shark! und Astrosmash für Switch, Xbox, Steam, Windows und Mac erhalten Ende September ein Update, in dem die Original-Versionen aus den 80ern Jahren integriert werden.

Der Millionenseller Astrosmash, der 1981 erschienen ist und zu den fünf meistverkauften Intellivision-Spielen aller Zeiten zählt, kann dann erstmals in glasklarer Optik auf Flatscreens gezockt werden.

Das Original kann im Hauptmenü direkt angewählt werden. Gleiches gilt für den Familienspaß Shark! Shark!, der 1982 erstmals die weltweiten Intellivision-Charts eroberte.

Weltpremiere feiern die Neuauflagen bereits auf der diesjährigen gamescom in Köln in der „Retro Area“ in Halle 10.2, wo BBG Entertainment von 21. bis 25.08.24 mit einem Stand vertreten sein wird.

Die Updates mit den Original-Versionen erscheinen Ende September, für Besitzer der aktuellen Versionen ist das Update kostenlos. Astrosmash und Shark! Shark! sind derzeit erhältlich in den Online-Stores von Switch, Xbox, Windows, Steam und Mac.