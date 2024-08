Gamescom 2024: Weltpremiere von Boulder Dash 40th Anniversary und mehr

Autor:, in / Gamescom 2024

BBG Entertainment, der Münchener Spieleentwickler und Publisher, bereichert die beliebte Retro Area (Halle 10.2) der diesjährigen Gamescom mit einem Aufgebot an Klassikern im Original- und Reboot-Format sowie einem innovativen Quiz-Game mit einer TV- und Radio-Legende.

Boulder Dash, eines der beliebtesten Videospiele aller Zeiten, feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag.

Passend zum diesjährigen Jubiläum wird BBG Entertainment einen faszinierenden Reboot des Klassikers von Peter Liepa veröffentlichen.

Der Urahn aller Knobelspiele, der 1984 erstmals für Atari- und Commodore-Heimcomputer erschienen ist, wird im Herbst/Winter für Steam, Switch, Xbox und PlayStation 4 erscheinen. Die Weltpremiere feiert Boulder Dash 40th Anniversary auf der diesjährigen gamescom in Köln.

Daneben wird der Münchener Publisher auch die Intellivision-Klassiker Astrosmash und Shark! Shark! zeigen, und zwar erstmals sowohl in den Original-Versionen von 1982 und 1981 und die aktuellen Reboots für PlayStation, Switch, Xbox, Steam und Mac. Ebenfalls am Stand zu sehen, ist der Multiplayer-Evergreen Dynablaster, das kürzlich für die PlayStation veröffentlicht wurde.

Last but least kann „Quiz mit Fritz” ausprobiert werden, ein einzigartiger Quiz-Spaß von und mit TV- und Radio-Legende Fritz Egner (BR, ARD, ZDF, SAT.1).

Perfekt für alle Musik-Fans mit über 2.200 Fragen aus 50 Jahren Musikgeschichte von 1974 bis 2024 – Erkennt die Stimmen von Mick Jagger, Ed Sheeran, Madonna & Co. in über 300 Original-Interviews, ordnet über 600 Fotos und Dokumente den richtigen Künstlern zu und erratet die Hits von gestern und heute.

BBG Entertainment wird von 21. bis 25.08.28 in der „Retro Area“ in Halle 10.2 mit einem Stand auf der Gamescom vertreten sein.