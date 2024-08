Gamescom 2024: Wired Productions bringt vier Spiele nach Köln

Wired Productions kommt in diesem Jahr mit vier Titeln auf die Gamescom zur Home of Indies Booth in Halle 10.2. Mal düster mit KARMA, mal bunt mit Hotel Architect, mal ein wenig von beidem mit Gori: Cuddly Carnage – in der Auswahl ist für jeden etwas dabei. Auch VR-Fans kommen mit dem Baggerspiel Dig VR auf ihre Kosten.

In Dig VR besuchen Spieler Diglington, eine charmante Stadt, in der absolut alles mit einem Bagger repariert werden kann. In diesem Management- und Simulationsspiel leben sie ihre Passion fürs Ausgraben aus und werden in Arcade-artigem Gameplay vom Novizen zum Meister.

Verschiedene Modi wie eine entspannte Kampagne und rasante Mini-Spiele warten darauf, allein oder mit einem Freund entdeckt zu werden.

In Hotel Architect beweisen Spieler ihre unternehmerische Leidenschaft, indem sie ein globales Imperium exquisiter und großer Hotels entwerfen, aufbauen und verwalten. Sie müssen auf der Hut sein, sich an neue Szenarien anpassen, den immer höheren Ansprüchen ihrer Gäste gerecht werden und auch die schärfsten Kritiker beeindrucken, um ein 5-Sterne-Rating zu erhalten.

In Karma: The Dark World ermitteln Spieler als Daniel McGovern, Agent des Leviathan Thought Bureau, in den Erinnerungen der Bewohner einer dystopischen Welt.

Sie erleben einen düsteren psychologischen Thriller in einer bizarren, sich stets verändernden Umgebung, bei dem sie von einer mysteriösen Figur begleitet werden.

Was passiert, wenn ein Unternehmen eine Maschine erschafft, die es ihm ermöglicht, die Erinnerungen der Bevölkerung nach Belieben in die Gegenwart zurückzubringen?

Nicht zum ersten Mal auf der gamescom, aber besser als je zuvor: Gori: Cuddly Carnage. Spieler schlüpfen in dem actiongeladenen Skate & Slash-Abenteuer in die Rolle des Katzenhelden Gori auf dem unflätigen, todbringenden Hoverboard F.R.A.N.K. Gemeinsam mit dem mürrischen KI-Begleiter CH1-P stellen sie sich der bösen Adorable Army mit tödlichen Kombos, meistern explosive Waffen und retten Professor Y.

Der Stand von Wired Productions befindet sich an der Home of Indies Booth in Halle 10.2.