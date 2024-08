Gamescom 2024: Xbox FanFest ist zurück

Autor:, in / Gamescom 2024

Alle Xbox-Spieler, die zur Gamescom 2024 reisen, sollten sich schnellstmöglich beim Xbox FanFest anmelden.

Das Event findet am 21. August 2024 an einem neuen Ort in Köln statt, mit Aktivitäten rund um die Xbox, die die Community zusammenbringen sollen, verkündete Microsoft heute.

Für die Anmeldung müsst ihr euch auf dieser Xbox FanFest Seite registrieren und auch mit dem Code „Fanfest“ bei der Auslosung für die Tickets anmelden. Mit ein bisschen Glück erhaltet ihr dann ein Ticket für euch und ein weiteres für eine Freundin oder einen Freund.