Gamescom 2024: Xbox präsentiert über 50 Spiele in Köln

Autor:, in / Gamescom 2024

Diese Spiele werden auf der Gamescom in diesem Jahr auf dem Xbox-Stand präsentiert.

Heute gab Microsoft neue Details zur gamescom 2024 bekannt. Die Spielemesse findet vom 12. bis 25. August wie gewohnt in Köln statt.

Microsoft verspricht an seinen Xbox-Stand in diesem Jahr spannende Titel, dazu einmalige Erlebnisse und fantastische Fotomöglichkeiten für Spiele, die es in diesem Jahr und darüber hinaus für Xbox, PC und Game Pass geben wird.

An drei Tagen wir das Xbox Team zudem von der Messe live berichten und auch ein FanFest wird es wieder geben.

Xbox mit über 50 Spielen vor Ort

Verteilt auf 240 Spielstationen wird Xbox in diesem Jahr an seinen Stand über 50 Spiele der Xbox Game Studios, Blizzard, Bethesda und Drittanbietern präsentieren.

Das sind die bisher bekannten Spiele, die auf dem Xbox-Stand in Halle 7 zu sehen sein werden:

Xbox Game Studios Age of Mythology: Retold (Zum Anspielen, Fotogelegenheit)

Ara: History Untold (Zum Anspielen, Fotogelegenheit)

Avowed (Kinopräsentation, Fotogelegenheit)

Towerborne (Zum Anspielen, Fotogelegenheit)

Forza Horizon 5 (Zum Anspielen)

Microsoft Flight Simulator (Zum Anspielen)

Sea of Thieves (Erlebnis, Fotogelegenheit) Bethesda Indiana Jones and the Great Circle (Kinopräsentation, Fotogelegenheit)

Starfield Shattered Space (Kinopräsentation, Fotogelegenheit)

The Elder Scrolls Online: Gold Road (Zum Anspielen, Fotogelegenheit)

Fallout 76: Milepost Zero (Zum Anspielen, Fotogelegenheit)

DOOM: The Dark Ages (Fotogelegenheit) Blizzard Entertainment World of Warcraft: The War Within (Erlebnis, Fotogelegenheit)

Diablo IV: Vessel of Hatred (Zum Anspielen, Fotogelegenheit)

Diablo: Immortal (Fotogelegenheit) Spiele von Partnerstudios Valorant (Zum Anfassen)

Star Wars Outlaws (Zum Anspielen, Erlebnis)

Little Nightmares 3 (Zum Anspielen, Fotogelegenheit)

Date Everything (Zum Anspielen)

Space Marines 2 (Zum Anspielen)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Zum Anspielen)

Dustborn (Zum Anspielen)

Commandos: Origins (Zum Anspielen, Fotogelegenheit)

Farming Simulator 25 (Zum Anspielen)

Fortnite Festival (Zum Anspielen)

Marvel Rivals (Zum Anspielen)

Mecha BREAK (Zum Anspielen)

Planet Coaster 2 (Zum Anspielen)

Atomfall (Zum Anspielen)

Visions of Mana (Zum Anspielen) Indie Selects von ID@Xbox Squirrel with a Gun (Zum Anspielen)

The Alters (Zum Anspielen)

Descenders 2 (Zum Anspielen)

Winter Burrow (Zum Anspielen)

Voidtrain (Zum Anspielen)

REPLACED (Zum Anspielen)

Overthrown (Zum Anspielen)

Parcel Corps (Zum Anspielen)

KILL KNIGHT (Zum Anspielen)

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter (Zum Anspielen)

All You Need is Help (Zum Anspielen)

Creatures of Ava (Zum Anspielen)

Train Sim World 4 (Zum Anspielen)

Star Trucker (Zum Anspielen)

Let’s Build a Dungeon (Zum Anspielen)

Spirit of the North 2 (Zum Anspielen)

Funko Fusion (Zum Anspielen) Das sind die Öffnungszeiten für den Xbox-Stand Donnerstag, 22. August – 10:00 – 20:00 Uhr

Freitag, 23. August – 10:00 – 20:00 Uhr

Samstag, 24. August – 9:00 – 20:00 Uhr

Sonntag, 25. August – 9:00 – 20:00 Uhr