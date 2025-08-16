Gamescom 2025: Alles über die Indie Arena Booth 2025

Die Indie Arena Booth auf der gamescom 2025 ist fast bereit, serviert zu werden – hier kommt das komplette Menü, mit allen Leckerbissen, die auf dem weltgrößten geteilten Indie-Showcase zu finden sind.

Mehr als 200 kuratierte Spiele aus ca. 40 Ländern machen die diesjährige IAB auch zur bisher größten.

Und um es noch besser zu machen, können Fans dank der Livestreaming-Show sogar Teil der IAB sein, auch wenn sie gar nicht in Köln sind.

Das Studio ist brandneu, die Moderation bleibt dieselbe: Shay Thompson wird ein spaßiges Programm mit Spiele-Highlights und mehr präsentieren. Der Stream auf Twitch wird abwechslungsreiche Aktivitäten beinhalten, wie das Indie Quiz, wo Besuchende Fragen beantworten, um Preise zu gewinnen, oder Creator Challenges, in denen Content Creator in verrückten Herausforderungen gegeneinander antreten, die auf den Spielen in der IAB basieren. Der Streamingplan ist hier zu finden.

Die IAB wird außerdem online spielbar sein: Demos aller Titel sind Teil des gamescom Steam-Events. Spieler können Highlights wie die gemütliche Buchladen-Simulation Tiny Bookshop, die Visual Horror-Novel Psychotic Bathtub, das surreale, Kunst-inspirierte Action-Adventure Hieronymus oder die mittelalterliche Zweikampf-Simulation Half Sword ausprobieren – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das gesamte IAB-Lineup findet sich hier.

Wie immer ist die Indie Arena Booth so etwas wie ihr eigenes Meta-Game. Besucher können mit der Companion-App Sticker sammeln, die überall auf dem Stand verteilt sind, Freunde finden, mit den Entwicklern quatschen und eine Reihe an physischen und digitalen Belohnungen einsacken. Sie können sogar physische Stempelbilder sammeln, indem sie Spiele ausprobieren, um Erfrischungen zu gewinnen.

Einer der Preise für das Hochleveln der Companion-App ist die fesche Schallplatte von BlackScreenRecords, die die heißesten Soundtracks der IAB-Spiele enthält. Außerdem hat das Magazin METAL HAMMER eine CD mit den härtesten Tracks der IAB zusammengestellt – ebenfalls verfügbar als Belohnung.

Gamescom-Besucher können die IAB und alle ihre neuen Lieblings-Indie Spiele in Halle 10.2 vom 20. bis 24. August antreffen.