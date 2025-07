Gamescom 2025: Bandai Namco kündigt Line-up an

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt ein vielfältiges Line-up für die diesjährige gamescom an.

Besucherinnen und Besucher können sich auf eine spielbare Demo von Towa and the Guardians of the Sacred Tree, eine neue Anspielversion von Little Nightmares III sowie auf eine immersive Erfahrung in der Welt von The Blood of Dawnwalker freuen. Der Stand von Bandai Namco befindet sich in Halle 6, Stand A20.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree versetzt die Spielenden in die Rolle von Hütern des Dorfs Shinju, das gegen den Antagonisten Magatsu und seine Schergen verteidigt werden muss. Das Spiel ist ein 2D-isometrisches Roguelite und erscheint am 19. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC. Die Spielenden wählen zwei Wächter mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten und begeben sich auf Quests in einer farbenfrohen, handgezeichneten Welt, die an japanische Tuschemalerei erinnert.

Little Nightmares III präsentiert eine neue spielbare Demo des kommenden atmosphärischen Abenteuers. Zum ersten Mal betreten Spielende das „Carnevale“ – ein Ort, der eigentlich ein fröhliches Fest darstellen sollte, sich jedoch als düstere Umgebung voller Gefahren und verstörender Bewohner entpuppt.

Little Nightmares III erscheint am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC.

The Blood of Dawnwalker bringt die düstere Welt vom Sangora-Tal zur gamescom – inklusive thematischer Dekoration und Vampir-Cosplayern. Das Open-World-Action-RPG spielt im dunklen Fantasy-Setting des 14. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht Coen, ein junger Mann, der zu einem Dämmerblut wird und fortan zwischen Tag und Nacht wandelt.

Entwickelt von Rebel Wolves, erscheint The Blood of Dawnwalker im Jahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.