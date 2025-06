Gamescom 2025: Blizzard Entertainment bestätigt Teilnahme

Autor:, in / Gamescom 2025

Auch Blizzard Entertainment bestätigt seine Teilnahme an der Gamescom 2025.

Nachdem bereits gestern Microsoft, Xbox und Bethesda ihre Teilnahme an der Gamescom 2025 zugesagt haben, folgt nun auch Blizzard Entertainment mit einer Zusage!

„Wir freuen uns, Euch am World of Warcraft-Stand in Halle 8 der gamescom 2025 willkommen zu heißen. Während der Show versorgen Euch die Entwickler mit exklusiven Neuigkeiten und Updates zum nächsten Kapitel der Weltenseelen-Saga von Midnight und auch die eine oder andere Überraschung.“ „Wir feiern 4 Tage lang nonstop die Community von World of Warcraft. Macht Euch auf eine Mythic-Dungeons-Präsentation, eine Cosplay-Show, Meet & Greets mit Entwickler:innen und Content Creators und vieles mehr gefasst!“

Wo: Stand von World of Warcraft in Halle 8

Wann: Mittwoch, 20. August bis Sonntag, 24. August in Köln