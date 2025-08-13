Gamescom 2025: Boulder Dash-Jubiläum auf der Messe

BBG Entertainment feiert Boulder Dash-Jubiläum auf der gamescom 2025 und bringt Retro-Highlights zurück auf die große Bühne!

BBG Entertainment ist auch dieses Jahr wieder auf der gamescom 2025 in Köln vertreten – und das mit einem ganz besonderen Highlight: In Halle 10.2, retro area, feiert das Kultspiel BOULDER DASH seinen 40. Geburtstag – mit einer spektakulären Neuauflage und vielen weiteren Überraschungen für Retro- und Gaming-Fans.

Zum allerersten Mal wird auf der gamescom die finale Version von „BOULDER DASH – 40th Anniversary Edition“ präsentiert! Der zeitlose Klassiker kehrt zurück – mit brandneuen Levels, einem modernen Look und frischen Gameplay-Herausforderungen, die sowohl Retro-Liebhaber als auch neue Spieler begeistern werden. Die Veröffentlichung erfolgt am 21. August 2025 für Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, PC und Mac.

Am Samstag, 23. August 2025, findet ab 13 Uhr das spannende Finale der internationalen Boulder Dash Championship mit den Siegern der Master Challenge Turniere in Warschau, Rom und Berlin statt.

Ein besonderes Highlight: Chris Hülsbeck, legendärer Videospiel-Komponist und verantwortlich für den Soundtrack der neuen BOULDER DASH-Version, wird live vor Ort sein, das Finale begleiten und die Sieger persönlich auszeichnen.

Von Mittwoch, 20.08. bis Freitag, 22.08.2025, haben alle Besucher die Möglichkeit, sich direkt auf der Messe im BOULDER DASH CONTEST für das große Finale am Samstag zu qualifizieren. Gemeinsam mit EIGHT BIT E-SPORTS veranstaltet BBG Entertainment täglich drei Wettbewerbs-Slots (10:00, 13:00 und 16:00 Uhr).

Die besten Spieler jedes Tages erhalten Urkunden und exklusive Preise – und vielleicht sogar die Chance auf den großen Preis am Samstag.

Ein besonderes Highlight für alle Retro-Fans und Highscore-Jäger: Gespielt wird auf originalen Kultsystemen wie dem Commodore C64 und dem Amiga – ebenso wie auf modernen PCs und Konsolen. Egal ob Retro-Enthusiast oder Next-Gen-Gamer: Zeigt euer Können auf der Plattform eurer Wahl und erlebt Boulder Dash im authentischen Look & Feel der 80er bis hin zur heutigen Gaming-Ära.

Neben Boulder Dash präsentiert BBG Entertainment am Stand auch erstmals die Reboots von zwei legendären 8-Bit-Klassikern. Diese Neuauflagen bleiben dem Geist der Originale treu, bringen jedoch moderne Spielmechanik und zeitgemäße Präsentation ins Spiel – für Retro-Fans und neue Generationen gleichermaßen.

Am 21. August wird BOULDER DASH 40th Anniversary für PC, Switch, Xbox und PlayStation erscheinen (UVP: 19,99 EUR).