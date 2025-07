Gamescom 2025: Capcom Line-up mit Resident Evil Requiem und mehr

Capcom kündigt komplettes Gamescom 2025 Line-up mit global spielbaren Premieren von Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword und Pragmata an.

Entwickler und Publisher Capcom hat heute sein komplettes Produktangebot für die Gamescom 2025 bekannt gegeben. Nachdem der Publisher bereits im Juni während des Summer Games Fest 2025 die allerersten spielbaren Gelegenheiten für Resident Evil Requiem und Onimusha: Way of the Sword angekündigt hatte, bestätigt er nun das weltweit erste öffentliche Hands-On seines neuesten Titels Pragmata sowie weitere Gelegenheiten auf der Messe in Köln am 20. August.

Auf dem Capcom-Showfloor in Halle 9, Stand A070, werden auf über 950 Quadratmetern mehr als 85 spielbare Demo-Stationen bereitstehen. Neben Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword und Pragmata werden Besuchende die Möglichkeit haben, die Nintendo Switch 2 Versionen von Street Fighter 6 und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zu erleben, die zeitgleich mit der Konsole dieses Jahres erschienen sind.

Darüber hinaus bietet Capcom den Besuchenden weitere spannende Möglichkeiten, wie ein Kinoerlebnis und eine Reihe von Livestreams, die während der gesamten Dauer der Messe direkt aus Köln in die ganze Welt übertragen werden.

Im Rahmen der Livestreams wird Capcom eine Vielzahl von spannenden Inhalten sowie Auftritte von besonderen Gästen übertragen. Für das deutschsprachige Publikum wird Capcom zusätzlich tägliche Sendungen von früh bis spät anbieten, die von Rocket Beans TV produziert und auf den folgenden Capcom Kanälen präsentiert werden:

Capcom Germany Twitch: https://www.twitch.tv/capcom_germany

Capcom Germany YouTube: www.youtube.com/capcomgermany