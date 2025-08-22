Gamescom 2025: Das sind die Award-Gewinner

Die Gewinner des gamescom awards 2025 stehen fest: Am Freitag, den 22. August, wurden im gamescom studio powered by IGN die begehrten Trophäen in insgesamt 19 Kategorien verliehen.
Jury und Publikum sind sich einig: Der große Gewinner der gamescom 2025 ist Resident Evil Requiem. Das Horror-Survival-Spiel von Capcom Entertainment wurde für Best Visuals, Best Audio, Most Epic sowie als Best Sony PlayStation Game ausgezeichnet. Zusammen mit den weiteren Titeln Pragmata und Onimusha: Way of the Sword sicherte sich Capcom Entertainment zudem die Trophäe für das Best Lineup der gamescom 2025.
Auch Ubisoft kann gleich mehrfach feiern: Für Anno 117: Pax Romana erhielt das Unternehmen die Auszeichnung für Best PC Game sowie den Jury-Preis für den Best Booth. Der Ubisoft-Messeauftritt in der business area überzeugte die Jury zusätzlich als Best Business Booth. Bei den Besuchenden besonders beliebt und deshalb mit einem gamescom award ausgezeichnet: der Pokémon-Stand in der entertainment area.
Der Trailer zu Hollow Knight: Silksong begeisterte die Community und gewann den Preis für den Best Trailer. Der Indie-Titel Tiny Bookshop gewann die Kategorie Games for Impact mit seiner positiven Message über Aufbau und Pflege einer Community von Lese-Enthusiasten. Mit dem Double von Most Entertaining und Most Wholesome beweist Hela, wie unterhaltsam Cozy Games sein können.
Der HEART OF GAMING Award, der Sonderpreis der Jury, ging in diesem Jahr an die gamescom artist area. In dieser stellen Künstler ihre von Games inspirierten Werke aus und teilen ihre Kunst mit den zahlreichen Fans der Games-Kultur. Damit wird der hervorragende Beitrag von Artist Alleys für den direkten Austausch mit und Unterstützung von unabhängigen Kreativen gewürdigt.
Die Gewinnerinnen und Gewinner des gamescom awards 2025 im Überblick:
Gamescom 2025 Award Gewinner
Kategoriengruppe ARTS:
Best Visuals
- Best Visuals: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Best Audio
- Best Audio: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Best Gameplay
- Donkey Kong Bananza – Nintendo
Most Entertaining
- Hela – Windup / Knights Peak
Most Epic
- Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Most Wholesome
- Hela – Windup / Knights Peak
Games for Impact
- Tiny Bookshop – neoludic games / Skystone Games, 2P Games
Kategoriengruppe PLATFORM
Best Microsoft Xbox Game
- Grounded 2 – Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios
Best PC Game
- Anno 117: Pax Romana – Ubisoft Mainz / Ubisoft
Best Sony PlayStation Game
- Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Best Nintendo Switch 2 Game
- Mario Kart World – Nintendo
Best Mobile Game
- Love and Deepspace – Papergames / Infold Games
Kategoriengruppe GLOBAL
- Best Lineup (Jury Award): Capcom Entertainment
- Best Booth (Jury Award): Anno 117: Pax Romana Hands-On Booth + Ubisoft’s Community Lounge
- Best Business Booth (Jury Award): Ubisoft’s Business Lounge
- HEART OF GAMING Award (Sonderpreis der Jury): gamescom artist area
- Best Booth (Consumer Award): Pokémon
- Best Merch (Consumer Award): Star Birds Gacha Machine
- Best Trailer (Consumer Award): Hollow Knight: Silksong
Mit dem gamescom award werden die besten Games, Stände, Trailer und mehr ausgezeichnet, die auf der gamescom zu finden sind. Mehr Informationen zum gamescom award unter www.gamescom.de/de/gamescom/gamescom-award.
Zeigt das ziemlich wenig vor Ort sein muss oder die Jury sehr limitiertes Interesse hat.
Wenn RER das Hauptinteresse zieht während der Rest ignoriert wird ist es schon sehr deutlich. Es sah gut aus, bis auf die Laufanimation die an Lester the Unlikely erinnert.
Aber alle Optik, Sound, Epic und bestes PS5 Spiel? Seh ich nicht.
Werde anscheinend alt, irgendwie hat mich die Gamescom kaum interessiert.
Dito… Bei mir liegt es vor allem an der Abneigung gegenüber „Modern Gaming“ 😑
War mir klar, dass RE die meisten Auszeichnungen abräumen würde, nur hätte ich mir mehr erwartet, ich war nicht vollends vom Spiel überzeugt, mal abwarten was sonst noch die nächsten Monate dazu veröffentlicht wird.
Schon witzig irgendwie das Resident Evil: Requiem bei „Best Sony Playstation Game“ steht. Die dachten sich bevor da ein leeres Feld da steht packen wir ein Multiplattform-Titel rein🤣🤣🤣
Das kann ich mir auch nicht erklären warum RE(9)Requiem als Multiplattform-Titel🤔unter der Kategorie: „Best Sony Playstation Game“ fällt🤷🏼♂️aber vermutlich deshalb wie du es schon beschrieben hast🎮🤣✌️.
Am Ende zahlt Sony eine gigantische Summe, um den Teil doch noch exklusiv zu machen, Schuld wird dann wieder die Series S sein 😜🙈🤡.
Wird bei allen gerne gemacht 😅
Hätten sie GOY 2qm Stand mit Bildschirm gegeben… Hätte es mal etwas mit dem es hausieren gehen kann 😄