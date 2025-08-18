Gamescom 2025: Das sind die Award-Nominierungen

Diese Top-Titel gehen um die begehrten Trophäen des Gamescom Awards ins Rennen.

Die Nominierten für den gamescom award 2025 stehen fest! Eine internationale Jury aus führenden Games-Journalist:innen und Content Creator:innen hat aus einer Vielzahl von Einreichungen die vielversprechendsten und kreativsten Titel des Jahres ausgewählt.

In der Kategoriengruppe ARTS sticht besonders Resident Evil Requiem von Capcom Entertainment hervor, das in mehreren Kategorien wie Best Visuals, Best Audio, Best Gameplay und Most Epic nominiert ist.

In der Kategoriengruppe PLATFORM kämpfen u.a. Titel wie Borderlands 4 von Gearbox Software / 2K und Crimson Desert von Pearl Abyss sowie Towa and the Guardians of the Sacred Tree von Brownies Inc. / Bandai Namco Entertainment um die Auszeichnungen.

Die 2025 erweiterten GLOBAL-Kategorien bieten neben dem HEART OF GAMING Award neue Jury-Kategorien wie Best Lineup, Best Booth (Jury Award) und Best Business Booth. In den Consumer-Kategorien Best Trailer/Announcement und den neu geschaffenen Kategorien Best Merch und Best Booth (Consumer Award) bestimmt allein die Community die Gewinner.

Fans und Besuchende der gamescom können ab Mittwoch, 20. August bis Donnerstag, 21. August um 14:00 Uhr (MESZ) für ihre Favoriten in den ARTS- und PLATFORM-Kategorien sowie in den Kategorien Best Booth (Consumer Award), Best Merch und Best Trailer/Announcement abstimmen. Die Abstimmung erfolgt sowohl online über www.gamescom.global als auch vor Ort per QR-Code.

Kategoriengruppe ARTS

Best Visuals

Borderlands 4 – Gearbox Software / 2K

Bye Sweet Carole – Little Sewing Machine / Maximum Entertainment

Crimson Desert – Pearl Abyss

MIO: Memories In Orbit – Douze Dixièmes / Focus Entertainment

Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Best Audio

Cairn – The Game Bakers

Little Nightmares 3 – Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment

Phantom Blade Zero – S-Game

Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Rockbeasts – Lichthund / Team17

Best Gameplay

Donkey Kong Bananza – Nintendo

Hela – Windup / Knights Peak

Mario Kart World – Nintendo

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant – Bippinbits / Kepler Interactive

Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Most Entertaining

Dispatch – AdHoc Studio

Donkey Kong Bananza – Nintendo

Grounded 2 – Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios

Hela – Windup / Knights Peak

Mario Kart World – Nintendo

Most Epic

Crimson Desert – Pearl Abyss

Dune: Awakening – Funcom

Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Super Meat Boy 3D – Sluggerfly, Team Meat / Headup

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Saber Interactive / Focus Entertainment

Most Wholesome

Hela – Windup / Knights Peak

Is This Seat Taken? – Poti Poti Studio / Wholesome Games Presents

Star Birds – Toukana Interactive

Tiny Bookshop – neoludic games / Skystone Games, 2P Games

Winter Burrow – Pine Creek Games / Noodlecake

Games for Impact

Cairn – The Game Bakers

Forever Skies – Far From Home

Hollow Home – Twigames / Galaktus

Monowave – Studio BBB

Tiny Bookshop – neoludic games / Skystone Games, 2P Games

Kategoriengruppe PLATFORM

Best Microsoft Xbox Game

Borderlands 4 – Gearbox Software / 2K

Crimson Desert – Pearl Abyss

Grounded 2 – Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios

Little Nightmares 3 – Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment

Ninja Gaiden 4 – PlatinumGames, Team Ninja / Xbox Game Studios

Best PC Game

Anno 117: Pax Romana – Ubisoft Mainz / Ubisoft

Borderlands 4 – Gearbox Software / 2K

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant – Bippinbits / Kepler Interactive

Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Brownies inc. / Bandai Namco Entertainment

World of Warcraft – Blizzard Entertainment / Activision Blizzard

Best Sony PlayStation Game

Borderlands 4 – Gearbox Software / 2K

Crimson Desert – Pearl Abyss

Cronos: The New Dawn – Bloober Team

Pragmata – Capcom Entertainment

Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Best Nintendo Switch 2 Game

Donkey Kong Bananza – Nintendo

Mario Kart World – Nintendo

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo

Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Brownies Inc. / Bandai Namco Entertainment

Winter Burrow – Pine Creek Games / Noodlecake

Best Mobile Game

Arknights: Endfield – Hypergryph / Gryphline

Dungeon Clawler – Stray Fawn / Stray Fawn Publishing, Playworks

Genshin Impact – HoYoverse

Love and Deepspace – Papergames / Infold Games

Servant of the Lake – Rusty Lake

Kategoriengruppe GLOBAL

Best Lineup (Jury Award)

In der Kategorie Best Lineup wird unter allen Ausstellenden die Firma ausgezeichnet, welche mit ihrem Gesamtportfolio an präsentierten Titeln die Jury besonders überzeugt.

Best Booth (Jury Award)

Ausgezeichnet wird der Stand, der durch Originalität, Innovation und Liebe zum Detail überzeugt. Prämiert wird ein Stand der im Zusammenspiel von Konzept, Gestaltung und kreativer Umsetzung besonders heraussticht.

Best Business Booth (Jury Award)

Diese Kategorie würdigt den herausragendsten Stand in der business area, der durch sein originelles, innovatives Design sowie durchdachte Umsetzung überzeugt. Bewertet werden insbesondere Kreativität, Liebe zum Detail, Innovationen sowie eine liebevoll gestaltete Präsentation des Standes.

HEART OF GAMING Award (Sonderpreis der Jury)

Für diesen Sonderpreis der Jury kommen alle Highlights der gamescom infrage: Neben Spielen, Erweiterungen und Technologien auch Personen, Institutionen, Unternehmen, Konzepte oder Begriffe.

Best Booth (Consumer Award)

Diese Auszeichnung würdigt den beeindruckendsten Messestand aus Sicht der Community. Prämiert wird der Stand, der besonders viel Aufmerksamkeit erregt, durch Größe, Design oder Fanbindung heraussticht und bei den Besuchenden insgesamt den besten Eindruck hinterlässt. Zur Wahl steht ein breites Spektrum an Ständen in der entertainment area der gamescom. Hier kann von Mittwoch, 20. August bis Donnerstag, 21. August, 14:00 Uhr abgestimmt werden.

Best Merch (Consumer Award)

In der Kategorie Best Merch werden Produkte ausgezeichnet, welche insbesondere durch kreatives Design, Originalität und einen klaren Bezug zum Spiel oder zum Franchise überzeugen. Ausgezeichnet werden können bspw. exklusive Artikel auf der gamescom oder innovative Produkte, die Besuchende gern nutzen und präsentieren. Hier kann von Mittwoch, 20. August bis Donnerstag, 21. August, 14:00 Uhr abgestimmt werden.

Best Trailer / Announcement (Consumer Award)

Die gamescom-Community stimmt über den coolsten Spiele-Trailer bzw. die beste Neuankündigung eines Games im Rahmen der gamescom ab. Zur Wahl stehen alle Trailer und Ankündigungen, die im Rahmen der gamescom Opening Night Live gezeigt werden. Hier kann von Mittwoch, 20. August bis Donnerstag, 21. August, 14:00 Uhr abgestimmt werden.