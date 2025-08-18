Gamescom 2025: Das sind die Award-Nominierungen

Die Nominierten für den gamescom award 2025 stehen fest! Eine internationale Jury aus führenden Games-Journalist:innen und Content Creator:innen hat aus einer Vielzahl von Einreichungen die vielversprechendsten und kreativsten Titel des Jahres ausgewählt.
In der Kategoriengruppe ARTS sticht besonders Resident Evil Requiem von Capcom Entertainment hervor, das in mehreren Kategorien wie Best Visuals, Best Audio, Best Gameplay und Most Epic nominiert ist.
In der Kategoriengruppe PLATFORM kämpfen u.a. Titel wie Borderlands 4 von Gearbox Software / 2K und Crimson Desert von Pearl Abyss sowie Towa and the Guardians of the Sacred Tree von Brownies Inc. / Bandai Namco Entertainment um die Auszeichnungen.
Die 2025 erweiterten GLOBAL-Kategorien bieten neben dem HEART OF GAMING Award neue Jury-Kategorien wie Best Lineup, Best Booth (Jury Award) und Best Business Booth. In den Consumer-Kategorien Best Trailer/Announcement und den neu geschaffenen Kategorien Best Merch und Best Booth (Consumer Award) bestimmt allein die Community die Gewinner.
Fans und Besuchende der gamescom können ab Mittwoch, 20. August bis Donnerstag, 21. August um 14:00 Uhr (MESZ) für ihre Favoriten in den ARTS- und PLATFORM-Kategorien sowie in den Kategorien Best Booth (Consumer Award), Best Merch und Best Trailer/Announcement abstimmen. Die Abstimmung erfolgt sowohl online über www.gamescom.global als auch vor Ort per QR-Code.
Kategoriengruppe ARTS
Best Visuals
- Borderlands 4 – Gearbox Software / 2K
- Bye Sweet Carole – Little Sewing Machine / Maximum Entertainment
- Crimson Desert – Pearl Abyss
- MIO: Memories In Orbit – Douze Dixièmes / Focus Entertainment
- Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Best Audio
- Cairn – The Game Bakers
- Little Nightmares 3 – Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment
- Phantom Blade Zero – S-Game
- Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
- Rockbeasts – Lichthund / Team17
Best Gameplay
- Donkey Kong Bananza – Nintendo
- Hela – Windup / Knights Peak
- Mario Kart World – Nintendo
- PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant – Bippinbits / Kepler Interactive
- Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Most Entertaining
- Dispatch – AdHoc Studio
- Donkey Kong Bananza – Nintendo
- Grounded 2 – Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios
- Hela – Windup / Knights Peak
- Mario Kart World – Nintendo
Most Epic
- Crimson Desert – Pearl Abyss
- Dune: Awakening – Funcom
- Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
- Super Meat Boy 3D – Sluggerfly, Team Meat / Headup
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Saber Interactive / Focus Entertainment
Most Wholesome
- Hela – Windup / Knights Peak
- Is This Seat Taken? – Poti Poti Studio / Wholesome Games Presents
- Star Birds – Toukana Interactive
- Tiny Bookshop – neoludic games / Skystone Games, 2P Games
- Winter Burrow – Pine Creek Games / Noodlecake
Games for Impact
- Cairn – The Game Bakers
- Forever Skies – Far From Home
- Hollow Home – Twigames / Galaktus
- Monowave – Studio BBB
- Tiny Bookshop – neoludic games / Skystone Games, 2P Games
Kategoriengruppe PLATFORM
Best Microsoft Xbox Game
- Borderlands 4 – Gearbox Software / 2K
- Crimson Desert – Pearl Abyss
- Grounded 2 – Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios
- Little Nightmares 3 – Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment
- Ninja Gaiden 4 – PlatinumGames, Team Ninja / Xbox Game Studios
Best PC Game
- Anno 117: Pax Romana – Ubisoft Mainz / Ubisoft
- Borderlands 4 – Gearbox Software / 2K
- PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant – Bippinbits / Kepler Interactive
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Brownies inc. / Bandai Namco Entertainment
- World of Warcraft – Blizzard Entertainment / Activision Blizzard
Best Sony PlayStation Game
- Borderlands 4 – Gearbox Software / 2K
- Crimson Desert – Pearl Abyss
- Cronos: The New Dawn – Bloober Team
- Pragmata – Capcom Entertainment
- Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Best Nintendo Switch 2 Game
- Donkey Kong Bananza – Nintendo
- Mario Kart World – Nintendo
- Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Brownies Inc. / Bandai Namco Entertainment
- Winter Burrow – Pine Creek Games / Noodlecake
Best Mobile Game
- Arknights: Endfield – Hypergryph / Gryphline
- Dungeon Clawler – Stray Fawn / Stray Fawn Publishing, Playworks
- Genshin Impact – HoYoverse
- Love and Deepspace – Papergames / Infold Games
- Servant of the Lake – Rusty Lake
Kategoriengruppe GLOBAL
Best Lineup (Jury Award)
In der Kategorie Best Lineup wird unter allen Ausstellenden die Firma ausgezeichnet, welche mit ihrem Gesamtportfolio an präsentierten Titeln die Jury besonders überzeugt.
Best Booth (Jury Award)
Ausgezeichnet wird der Stand, der durch Originalität, Innovation und Liebe zum Detail überzeugt. Prämiert wird ein Stand der im Zusammenspiel von Konzept, Gestaltung und kreativer Umsetzung besonders heraussticht.
Best Business Booth (Jury Award)
Diese Kategorie würdigt den herausragendsten Stand in der business area, der durch sein originelles, innovatives Design sowie durchdachte Umsetzung überzeugt. Bewertet werden insbesondere Kreativität, Liebe zum Detail, Innovationen sowie eine liebevoll gestaltete Präsentation des Standes.
HEART OF GAMING Award (Sonderpreis der Jury)
Für diesen Sonderpreis der Jury kommen alle Highlights der gamescom infrage: Neben Spielen, Erweiterungen und Technologien auch Personen, Institutionen, Unternehmen, Konzepte oder Begriffe.
Best Booth (Consumer Award)
Diese Auszeichnung würdigt den beeindruckendsten Messestand aus Sicht der Community. Prämiert wird der Stand, der besonders viel Aufmerksamkeit erregt, durch Größe, Design oder Fanbindung heraussticht und bei den Besuchenden insgesamt den besten Eindruck hinterlässt. Zur Wahl steht ein breites Spektrum an Ständen in der entertainment area der gamescom. Hier kann von Mittwoch, 20. August bis Donnerstag, 21. August, 14:00 Uhr abgestimmt werden.
Best Merch (Consumer Award)
In der Kategorie Best Merch werden Produkte ausgezeichnet, welche insbesondere durch kreatives Design, Originalität und einen klaren Bezug zum Spiel oder zum Franchise überzeugen. Ausgezeichnet werden können bspw. exklusive Artikel auf der gamescom oder innovative Produkte, die Besuchende gern nutzen und präsentieren. Hier kann von Mittwoch, 20. August bis Donnerstag, 21. August, 14:00 Uhr abgestimmt werden.
Best Trailer / Announcement (Consumer Award)
Die gamescom-Community stimmt über den coolsten Spiele-Trailer bzw. die beste Neuankündigung eines Games im Rahmen der gamescom ab. Zur Wahl stehen alle Trailer und Ankündigungen, die im Rahmen der gamescom Opening Night Live gezeigt werden. Hier kann von Mittwoch, 20. August bis Donnerstag, 21. August, 14:00 Uhr abgestimmt werden.
