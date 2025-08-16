Gamescom 2025: Das sind die bestätigten ONL-Spiele

Die Opening Night Live der Gamescom 2025 findet am Dienstag, den 19. August, statt und bietet euch eine Vielzahl an Spielankündigungen und Premieren.
Geoff Keighley moderiert die zweistündige Show, die ab 20 Uhr beginnt und über verschiedene Plattformen wie Twitch und YouTube live übertragen wird.
Zu den bereits bestätigten Titeln gehören:
- Call of Duty: Black Ops 7
- Resident Evil Requiem
- Ghost of Yotei
- Ninja Gaiden 4
- Lords of the Fallen 2
- The Outer Worlds 2
- Silent Hill f
- World of Warcraft: Midnight
- + und mehr
Darüber hinaus wird die zweite Staffel der Serie Fallout vorgestellt und eine musikalische Live-Performance zu Clair Obscur: Expedition 33 geboten.
Die Veranstaltung verspricht nicht nur neue Trailer und Gameplay-Einblicke, sondern auch Überraschungen, da weitere Titel unter dem Hinweis „+ More“ angekündigt wurden. Damit bleibt die ONL ihrem Ruf treu, neben bekannten Marken auch unerwartete Weltpremieren zu präsentieren.
Sämtliche Ankündigungen werdet ihr selbstverständlich in aller Ruhe hier auf XboxDynasty genießen dürfen.
5 Kommentare
Auch wenn ich nicht dort sein werde, bin ich gespannt auf nächste Woche. 🙂
Danke schonmal im Voraus für eure News. 👍🏻✌🏻
Will den Call of Duty Trailer sehen den wieder der Knaller ist. Dann die Infos dazu das ich bestätigt werde das es Kacke wird, damit ich es dann vorbestellen kann um die Beta früher zu spielen. Damit ich ab 14.11 Urlaub haben kann um es zu spielen. Und spätestens im Dezember wieder schimpfen. Der Klassiker
Bin eher gespannt auf Gameplay Videos von Publishern die ihr Spiel da vorstellen. Peoject Motor Racing, The Bus, Golf with your Friends 2 und Wrath Ops
Leider ist es keine Satire mit COD.
Vielleicht kündigen sie ja das Fallout 3 Remaster zum Start von Staffel 2 an 😍.
Da bin ik jezte aber ma gespannt was da präsentiert wird, World of Warcraft: Midnight 🤔bringt Blizzard et endlich auf Konsole? Werde nur die news dazu lesen können, die Stream fallen auf die oarbeid 😅✌🏻 danke für die Info