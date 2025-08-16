Gamescom 2025: Das sind die bestätigten ONL-Spiele

Von Call of Duty bis Silent Hill: Diese Titel erwarten euch bei der ONL 2025 garantiert + neue Ankündigungen!

Die Opening Night Live der Gamescom 2025 findet am Dienstag, den 19. August, statt und bietet euch eine Vielzahl an Spielankündigungen und Premieren.

Geoff Keighley moderiert die zweistündige Show, die ab 20 Uhr beginnt und über verschiedene Plattformen wie Twitch und YouTube live übertragen wird.

Zu den bereits bestätigten Titeln gehören:

Call of Duty: Black Ops 7 Resident Evil Requiem Ghost of Yotei Ninja Gaiden 4 Lords of the Fallen 2 The Outer Worlds 2 Silent Hill f World of Warcraft: Midnight + und mehr

Darüber hinaus wird die zweite Staffel der Serie Fallout vorgestellt und eine musikalische Live-Performance zu Clair Obscur: Expedition 33 geboten.

Die Veranstaltung verspricht nicht nur neue Trailer und Gameplay-Einblicke, sondern auch Überraschungen, da weitere Titel unter dem Hinweis „+ More“ angekündigt wurden. Damit bleibt die ONL ihrem Ruf treu, neben bekannten Marken auch unerwartete Weltpremieren zu präsentieren.

Sämtliche Ankündigungen werdet ihr selbstverständlich in aller Ruhe hier auf XboxDynasty genießen dürfen.