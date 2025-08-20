Gamescom 2025: Fotos von der Messe

Derzeit hetzen wir für euch durch die Messehallen der Gamescom von Termin zu Termin und grasen die international besten Spiele ab.
Doch zwischendurch haben wir auch kurz Zeit für ein paar Schnappschüsse und präsentieren euch jetzt eine erste Ladung an Fotos direkt von der Gamescom in der Galerie.
Klickt euch rein:
Danke👍für die Fotos und damit die ersten Eindrücken von der Gamescom 2025💚😊👌.
Danke für die Eindrücke. Habe heute im Radio gehört, dass die deutschen Spieleentwickler jetzt doch wieder gefördert werden nach einer längeren Auszeit, wo keine Anträge auf Förderung mehr gestellt werden konnten. Fand das ganz interessant, weil die Gamescom ja auch in Deutschland stattfindet.
Ich wünsche viel Spaß, kurze Warteschlangen und gutes Merchandise 😎
Der Rucksack ist gepackt, das Smartphone und die Vape sind vollgeladen, ich habe die Tickets, morgen geht es auf nach Köln zur Gamescom.