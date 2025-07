Gamescom 2025: Genshin Impact, Honkai: Star Rail und Zenless Zone Zero dabei

Autor:, in / Gamescom 2025

Drei Spiele, ein Stand – HoYoverse verspricht interaktive Highlights in Halle 6, Stand C031.

HoYoverse hat das vollständige Line-up für die gamescom 2025 bestätigt und wird mit gleich drei Top-Titeln auf der Messe vertreten sein: Genshin Impact, Honkai: Star Rail und Zenless Zone Zero erhalten jeweils eigene Erlebnisbereiche am Stand C031 in Halle 6.

Der Genshin Impact-Bereich ist ganz dem neuen Gebiet Nod-Krai gewidmet und bietet eine Weltpremiere für ein Offline-Erlebnis, das erste Einblicke in die kommende Region gibt. Besucher dürfen sich auf exklusive Inhalte und weitere Überraschungen freuen.

Bei Honkai: Star Rail erwartet euch ein Amphoreus-inspirierter Stand, der thematisch an das Event „The Eternal Land“ anknüpft. Die Gestaltung soll Erinnerungen an das große Flammenjagd-Abenteuer wecken und die besondere Atmosphäre im Spiel vor Ort erlebbar machen.

Zenless Zone Zero setzt auf Aktivitäten im Stil der Spook Shack-Fraktion und bietet euch die Möglichkeit, den Titel hands-on auf PC, PlayStation 5 und Xbox zu testen.

Alle drei Bereiche bieten zudem Mitmachaktionen, Challenges und Merchandise, sodass für Unterhaltung und Fanservice reichlich gesorgt ist. HoYoverse unterstreicht mit diesem umfassenden Auftritt erneut seine starke Präsenz auf der gamescom – sowohl für bestehende als auch für neue Spielergruppen.