Gamescom 2025: Jede Menge PS am Stand von GIANTS Software

GIANTS Software bringt mit dem Landwirtschafts-Simulator 25 und Project Motor Racing jede Menge PS in die Messehallen von Köln.

Besucher der weltweit größten Spielemesse erleben am Stand von GIANTS Software mehr PS als je zuvor: Neben dem erfolgreichen Landwirtschafts-Simulator 25 mit seiner kommenden Erweiterung Highlands Fishing erweitert der Publisher und Entwickler seine Ausstellungsfläche, um Platz für das kommende Rennsimulationsprojekt Project Motor Racing zu schaffen.

Bühnen-Show & Project Motor Racing für alle spielbar

Während die Besucher der FarmCon, der hauseigenen Messe von GIANTS Software, bereits einen ersten Eindruck gewinnen konnten, erhalten die Besucher der gamescom eine aktualisierte und ausgefeiltere Version von Project Motor Racing, um einen Vorgeschmack auf den adrenalingeladenen Asphalt zu bekommen.

GIANTS und Entwickler Straight4 präsentieren Project Motor Racing mit High-End-Rennsimulatoren, während angehende Landwirte Traktoren mit einer authentischen Ausstattung fahren können, um Traktoren, Erntemaschinen und eine ganze Flotte anderer landwirtschaftlicher Maschinen zu bedienen.

Bühnenvorführungen zur Unterhaltung des Publikums, regelmäßige Werbegeschenke und vieles mehr erwarten Videospieler, die am Stand vorbeikommen.

Massiver Traktor und legendärer Rennwagen prägen den Stand

Wie es Tradition ist, wird ein riesiger, unverkennbarer Traktor den Standort von GIANTS Software in Halle sechs (Stand B061) kennzeichnen. Darüber hinaus wird am Stand auch ein echtes Le-Mans-Siegerauto zu sehen sein, um die Aufmerksamkeit auf Project Motor Racing zu lenken – beides perfekte Fotomotive.

Auch wenn der Traktor und der Rennwagen nicht um Aufmerksamkeit konkurrieren, können Besucher dennoch ihre Fähigkeiten miteinander vergleichen: Bei der Farming Simulator Championship geht es darum, Ballen so schnell und stabil wie möglich zu stapeln, und der Fahrer, der die schnellste Runde im Project Motor Racing absolviert, kann sich als echter Profi bezeichnen.

GIANTS Software stellt vom 20. bis 24. August auf der gamescom in Köln im Entertainment-Bereich in Halle 6 und im Business-Bereich in Halle 4.2, Stand B42, aus.