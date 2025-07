Gamescom 2025: Kalypso Media gibt Zusage für Messe

Kalypso Media nimmt an der gamescom 2025 mit einem eigenen Entertainment-Stand in Halle 7.1, A21 teil. Fans und Besucher sind herzlich eingeladen, am Stand von Kalypso Media vorbeizuschauen, exklusive Einblicke in kommende Spiele-Highlights zu erhalten und diese vorab anzuspielen.

„Die gamescom ist das weltweit wichtigste Event der Gaming-Branche und die perfekte Gelegenheit, mit unserer Community in den direkten Austausch zu treten“, sagt Dr. Anika Thun, Geschäftsführerin der Kalypso Media Group GmbH. „Wir treffen unsere Fans nicht nur als Spieler:innen, sondern als leidenschaftliche Mitglieder unserer Community. Ihre Ideen, ihre Begeisterung und ihr Feedback sind ein essenzieller Bestandteil unserer Spiele – und wir freuen uns sehr auf ihr erstes Feedback zu unserem kommenden Portfolio.“

Weitere Informationen zum Line-up und den Aktivitäten am Stand von Kalypso Media werden in Kürze bekannt gegeben.