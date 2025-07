Gamescom 2025: Level Infinite gibt Lineup und Showcase bekannt

Autor:, in / Gamescom 2025

Level Infinite veröffentlicht das gamescom-Lineup und gibt einen Vorgeschmack auf den Into the Infinite Showcase.

Level Infinite gibt Details zur Präsenz des Publishers auf der gamescom 2025 bekannt, auf der erneut Blockbuster-Titel sowohl für die Besucher der Messe als auch für diejenigen zu sehen sein werden, die weltweit am Mittwoch, dem 20. August, um 19:00 Uhr den Into the Infinite Showcase verfolgen.

In diesem Jahr kehrt der Into the Infinite Showcase zurück und bietet eine Vielzahl exklusiver Inhalte und Updates von Level Infinite und den globalen Partnerstudios von Tencent, darunter:

Ulf Andersson, CEO und Creative Director bei 10 Chambers, wird von seinem Kollegen Simon Viklund, Audio & Music Director des Studios, begleitet, um neue Spielszenen und Informationen zum Techno-Thriller-Koop-Heist-FPS Den of Wolves zu präsentieren.

Während des Showcases wird ein neuer Blick auf Exoborne geworfen, das sich durch seine charakteristische Mischung aus systemischem Chaos, dynamischer Fortbewegung, Vertikalität und intensiven Extraktionskämpfen auszeichnet.

Eine furchterregende Reise in den Castor-Wald mit Tymon Smektala, Franchise Director von Dying Light, als unserem Guide.

Joel Bylos, Creative Director von Dune: Awakening, teilt die neuesten Nachrichten aus Arrakis.

Außerdem werden an diesem Abend weitere Exklusivitäten enthüllt.

Into the Infinite wird am Mittwoch, dem 20. August 2025, um 19:00 Uhr auf den Twitch- und YouTube-Kanälen von Level Infinite ausgestrahlt.