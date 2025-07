Gamescom 2025: Line-up von ESDigital Games enthüllt

Autor:, in / Gamescom 2025

ESDigital Games enthüllt spannendes Line-up für die gamescom 2025 in Köln.

Der Publisher ESDigital Games hat sein Line-up für die gamescom 2025 vorgestellt, das eine Reihe Titel mit noch nie dagewesenem Gameplay sowohl in der Business- als auch in der Consumer-Halle der diesjährigen Veranstaltung umfasst.

Gamer, die die gamescom besuchen, haben die Möglichkeit, eine Vielzahl spannender Titel aus verschiedenen Genres selbst auszuprobieren.

Am lebhaften Indie Arena-Stand (Halle 10.2, Stand F010g – E019) präsentiert ESDigital Games brandneue spielbare Demos für REMEDIUM, Island of Winds, BattleJuice Alchemist und Sky of Tides sowie ein großes, noch nicht angekündigtes Projekt.

Besucher können nach dem Ausprobieren der Demos auch exklusive Markenartikel erwerben.

Sky of Tides (Steam, EGS, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Sky of Tides, entwickelt von Lofty Sky Entertainment, ist ein storybasiertes Science-Fiction-Abenteuer mit RPG-Elementen, das in einem technologisch fortgeschrittenen Universum am Rande eines Krieges spielt.

Schlüpft in die Rolle von Rin, die ihren vermissten Vater sucht und den zerstörten Planeten Numen heilen muss. Erkundet die Welt, während eure Entscheidungen euren Charakter prägen. Schat euch die neueste Version von Sky of Tides an, taucht ein in die tiefgründige Erzählung und seht selbst, wie ausgewogene Entscheidungen den Spielverlauf beeinflussen.

Island of Winds (Steam, EGS, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Island of Winds wurde von Parity Games entwickelt und ist ein Abenteuerspiel, das in einer atemberaubenden offenen Welt spielt, die vom Island des 17. Jahrhunderts inspiriert ist und sich an dessen Natur, Folklore und Geschichte anlehnt.

Das Kernspiel besteht aus einer reichhaltigen Geschichte, umfangreichen Überlieferungen und faszinierenden Rätseln sowie legendären Kreaturen, Zaubersprüchen und einem besonderen Schwerpunkt auf empathischen Begegnungen.

Battlejuice Alchemist (Steam, EGS, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

„Gewinner des GDC Best in Play 2024“ – Battlejuice Alchemist ist ein komplexes Alchemie-RPG, das die klassische aRPG-Formel um ein ausrüstungsbasiertes Fertigkeitensystem erweitert.

Konzentriert euch auf Top-Down-Kämpfe oder entscheidet euch für JRPG-artige Einzelkämpfe. Erkundet die Wildnis, lernt Ritualmagie und stellt Tränke her, um die dämonischen Horden zu bekämpfen, die das Land überrennen.

REMEDIUM (Steam, EGS, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Ein rasantes Twin-Stick-Shooter-Spiel, das in einer düsteren postapokalyptischen Renaissance-Umgebung spielt. Es ist über hundert Jahre her, seit die schreckliche Pest den gesamten Kontinent verschlungen und fast alle Menschen in wahnsinnige Mutanten verwandelt hat. Nur wenige Überlebende konnten hinter den riesigen Mauern der Festungsstädte Zuflucht finden.

Ihr wurdet außerhalb der Stadtmauern infiziert und eure einzige Hoffnung auf Überleben besteht darin, euch durch die Horden von Mutanten und Chimären zu kämpfen, um ein Heilmittel zu finden!