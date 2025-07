Gamescom 2025: Messe steuert auf neue Rekorde zu

Mit einer erweiterten Ausstellungsfläche der entertainment area, inklusive einer wachsenden indie area, erwartet die gamescom 2025, das weltweit größte Gaming-Festival, bereits im Vorfeld neue Rekordzahlen.

Die Zahl der Ausstellenden ist im Stichtagsvergleich um 11 Prozent gestiegen. Diese kommen erneut aus über 60 Ländern. Thailand als erstes südostasiatisches Partnerland unterstreicht damit zudem die internationale Bedeutung der gamescom.

„Die Zahlen sprechen für sich. Die gamescom 2025 wird abermals größer, erlebnisreicher und erneut zum Zentrum der globalen Gaming-Community. Gemeinsam mit der Branche und starken Partnern begeistern wir Fans und setzen neue Maßstäbe“, sagt Tim Endres, Director der gamescom. „Die Vorbereitungen für die gamescom 2025 laufen auf Hochtouren und noch dauert es ein paar Wochen, bis es endlich losgeht. Aber eines ist schon jetzt klar: Ende August spielt die Games-Welt wieder auf der gamescom in Deutschland und das so eindrucksvoll und vielfältig wie nie zuvor“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche.

Starke Nachfrage – neue Unternehmen und bekannte Brands

Das Interesse an einer Teilnahme an der gamescom ist im direkten Jahresvergleich auf einem Rekordhoch. Zusätzlich zu bereits angekündigten Unternehmen, haben nun auch CI Games, Disney+, Electronic Arts, GIANTS Software, Headup, Kalypso, Konami, LEGO, Level Infinite, Marvelous Europe, Netflix, Paramount, SEGA sowie Tencent Games ihre Teilnahme für dieses Jahr bestätigt. Damit ergibt sich aktuell folgende Auswahl an bestätigten Ausstellenden, Partnern und Sponsoren:

2K, 9gag, aerosoft, astragon, ASUS, Bandai Namco, BEANS entertainment, Bethesda, Bilibili, Blizzard Entertainment, Capcom, CD PROJEKT RED, CI Games, Disney+, Electronic Arts, Fandom, Focus Entertainment, Freaks 4U Gaming, GIANTS Software, Headup, Hoyoverse, INVEN, Kalypso, Konami, Krafton, LEGO, Level Infinite, Marvelous Europe, Meta Quest, Netflix, Nintendo, Paramount, Pearl Abyss, Roblox, Samsung, SEGA, Super Crowd, team17, Tencent Games, The Game Business, The Pokémon Company, Ubisoft, Wargaming, Webedia, Xbox.

Mehr Platz für die entertainment area und indie area

Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, wird die entertainment area um Halle 8 erweitert. Dort präsentieren sich zusätzlich weitere Ausstellende mit ihren Neuheiten. Gleichzeitig expandiert die indie area in Halle 10.2 und füllt erstmals eine halbe Halle.

Zur besseren Orientierung auf dem erweiterten Gelände kommt erstmals der digitale Standortfinder zum Einsatz. Das Tool zeigt in Echtzeit den aktuellen Standort sowie vorgemerkte Ausstellende in den jeweiligen Hallen, umliegende Ein- und Ausgänge und weitere hilfreiche Informationen vor Ort an. Der Service ist mobil ab dem 20. August über gamescom.global verfügbar.

event arena in Halle 1 – Programmhighlights stehen fest

Die event arena befindet sich in diesem Jahr erstmals in Halle 1, die eine erweiterte technische Infrastruktur für die Umsetzung des Bühnenprogramms bietet. Dort finden unter anderem die gamescom Opening Night Live, „The Witcher in Concert“, ein gemeinsamer Auftritt von Wargaming und der Metal-Band Sabaton sowie vielfältige, kreative Formate der gamescom social stage beispielsweise mit Viva La Dirt League und dem bewährten cosplay contest statt.

Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr zwei neue E-Sport-Formate in der event arena: das große Offline-Finale der „Die Techniker Prime League” am 24. August in Kooperation mit Freaks 4U Gaming sowie die Fortnite Creator Championship am 22. August, gemeinsam veranstaltet mit der gamescom LAN und den Creators Amar und Rohat.

Erste Inhalte der gamescom Opening Night Live angekündigt

Die diesjährige gamescom Opening Night Live wird erneut von einem starken Moderationsduo präsentiert: Am 19. August kehrt Eefje Depoortere aka sjokz als Co-Moderatorin an die Seite von Geoff Keighley zurück.

Als erster Partner für die diesjährige Show wurde Activision bestätigt, die die weltweite Enthüllung von Call of Duty: Black Ops 7 präsentieren werden.