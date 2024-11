Gamescom 2025: ONL-Werbespot kostet bis zu 465.000 Euro

Autor:, in / Gamescom 2025

Auch im nächsten Jahr findet wieder die Gamescom in Köln statt. Vom 20. bis 24. August treffen sich Gamer, Entwickler und Publisher, um sich die neusten Videospiele anzuschauen.

Das Event Opening Night Live wird mit dem 19. August erneut als Eröffnung der Messe dienen. Moderator und Schöpfer Geoff Keighley dürfte dann abermals durch die Veranstaltung führen.

Auf der Opening Night Live werden natürlich jede Menge Trailer gezeigt. Wer dort seine Werbung in Form eines Trailers präsentieren möchte, der kann sich einen Werbeplatz buchen.

Über die Preise für Slots von 30 bis 120 Sekunden in diesem Jahr hatten wir bereits berichtet. Nun sind die Preise für das nächste Jahr bekannt.

Gegenüber diesem Jahr müssen Werbetreibende im Schnitt 25 % tiefer in die Tasche greifen, wie GamesWirtschaft berichtet.

So kostet ein 30-sekündiger Werbeauftritt im nächsten Jahr 140.000 Euro. In diesem Jahr waren es noch 115.000 Euro. Auch der Preis für einen 120 Sekunden langen Spot hat es in sich. Waren es zuvor 288.000 Euro, sind es im nächsten Jahr 335.000 Euro.

Und wer ganz dick auftragen möchte, kann für 465.000 Euro einen Spot mit 180 Sekunden Länge buchen.