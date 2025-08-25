Gamescom 2025: Reichweite auf Rekordniveau

Die gamescom 2025 war größer und vielfältiger als je zuvor. Sie erzielte neue Rekorde bei Ausstellenden, Internationalität und Fläche.
357.000 Besuchende aus 128 Ländern kamen auf das weltweit größte Gaming-Festival, um ihre Leidenschaft für Games gemeinsam zu feiern. Mit der neu verorteten event arena, einer zusätzlichen Halle für die entertainment area, der vergrößerten indie area sowie erweiterten Außenbereichen bot die gamescom 2025 ein einzigartiges Erlebnis mit weiter optimierter Aufenthaltsqualität.
Internationale Beteiligung auf Höchststand
Insgesamt präsentierten sich 1.568 Ausstellende aus 72 Ländern auf der gamescom 2025. Der Auslandsanteil lag bei 70 Prozent. Hinzu kamen 40 Länderpavillons aus 35 Ländern, darunter neu der Pavillon des offiziellen Partnerlandes Thailand sowie Dubai und Kirgistan. Die Zahl der Fachbesuchenden stieg auf über 34.000, mit dem größten Zuwachs aus den USA, China, Kanada und Japan.
Digitale Reichweite auf Rekordniveau
Die digitale Reichweite der gamescom 2025 erzielte neue Bestwerte: Weltweit verfolgten allein bis zum Samstagabend mehr als 630 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Inhalte der gamescom – ein Anstieg von 105 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Davon entfielen 72 Millionen auf die gamescom Opening Night Live (+80 Prozent). Das Community-Abenteuer gamescom epix verzeichnete 5,7 Millionen Page Views und damit ebenfalls ein deutliches Plus.
Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche: „Die gamescom 2025 setzt neue Maßstäbe. Größer, vielfältiger und internationaler als je zuvor unterstreicht das wichtigste Festival der Games-Kultur, welche positive Kraft in Games, der Branche und der globalen Community steckt.“
Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse: „Die gamescom 2025 hat einmal mehr einen neuen Standard für internationale Großevents gesetzt. 1.568 Ausstellende auf 233.000 Quadratmeter Bruttofläche zeigen deutlich: Sie kombiniert Business und Entertainment auf einem weltweit einmaligen Niveau. Mit erneuten Rekordwerten in nahezu allen Bereichen, der enormen Erlebnisvielfalt und der globalen Beteiligung ist die gamescom das wichtigste Event für die weltweite Gaming-Community.“
Die devcom developer conference (zukünftig gamescom dev) steigerte ihre Besuchszahlen um 6 Prozent auf 5.400 Teilnehmende und auch der gamescom congress verzeichnete einen Zuwachs von 10 Prozent auf erstmals über 1.000 Besuchende.
Am gamescom-Samstag und -Sonntag nahmen rund 80.000 Menschen am gamescom city festival in der Kölner Innenstadt teil.
Die gamescom 2025 auf einen Blick:
- 357.000 Besuchende aus 128 Ländern
- Über 34.000 Fachbesuchende, stärkster Zuwachs aus USA, China, Kanada und Japan
- Über 630 Millionen Views über gesamtes Showprogramm – das entspricht einem Plus von 105 Prozent zum Vorjahr (bis Samstagabend)
- Davon über 72 Millionen Views auf gamescom Opening Night Live – das entspricht einem Plus von 80 Prozent zum Vorjahr (bis Samstagabend)
- 5,7 Millionen Page Views bei gamescom epix (bis Samstagabend)
- 1.568 Ausstellende aus 72 Ländern, Auslandsanteil von 70 Prozent
- 40 Länderpavillons aus 35 Ländern
- Rund 233.000 Quadratmeter Bruttofläche
- Rund 80.000 Menschen auf dem gamescom city festival
Wie hat euch die Gamescom gefallen?
Die Gamescom hat mich dieses Jahr tatsächlich gar nicht interessiert. Vor Ort ist es leider viel zu überfüllt, sodass es keinen Spaß mehr macht und das sogar am Pressetag mit den überteuerten Wildcard Tickets.
Witzig, wir hatten es genau anders herum. Am Wildcard-Tag fand ich es super leer und entspannt in den Hallen.
Was aber auch daran lag, dass mich Spiele wie Resident Evil oder Silent Hill nicht interessieren und ich bereits vor ein paar Wochen die Closed Beta zu Anno zocken konnte.
Letztes Jahr war es schon ziemlich voll. Wie es dieses Jahr gewesen ist, weiß ich nicht, bei dem Preis hatte ich jedenfalls keine Lust, nochmal hinzugehen. 😅
Wenig Interesse da die zwei großen spielemäsig nichts zu bieten hatten.
Neue Maßstäbe? In Punkto Lautstärke vielleicht.
Die Marktplatzatmosphäre im Hintergrund während des Xbox-Dingens war echt nervtötend
Ja Leute , was erwartet ihr denn ??
Das nur noch 100 Besucher zugelassen werden damit an jedem Tag jeder ganz in der Stille alles sich anschauen können ?
Die Gamescom ist nun die Weltweit größte Messe für die Gaming Branche.
Da kann man nicht mehr erwarten alles in ruhiger Atmosphäre erleben zu können.
Also ehrlich manche haben hier Vorstellungen. 🙄
Größter Kritikpunkt bleibt der Mangel an Sitzmöglichkeiten, abseits der Essenstände, in den Hallen.
Ansonsten fand ich den Mittwoch super. Es war schön „leer“ und entsprechend entspannt konnte man für diverse Spiele anstehen, die mich interessierten.
Essenspreise kann ich nichts zu sagen, da ich immer selber genug dabei habe und man aufm Fanfest kostenlos versorgt wurde.
Das Fanfest war sowieso mein absolutes Highlight, geile Location, geile Community 💚
Wäre ich nicht so fertig gewesen, wäre ich noch n Tag/Abend nur für Indie & Merch hingegangen.
Abgesehen von den Wow Infos und ein dazugewonnenes Interesse an Hollow Knight, was vorher an mir vorbei ging, war da absolut nichts interessantes dabei.
Ah doch, ich hab wegen einem Twitch Stream und dem Stand in die Alien Serie rein geschaut und werde diese wohl auch weiter schauen ^^
Ja gut, mich hat wohl doch ein wenig was erreicht 😀
Essen muss wohl auch nicht sehr gut gewesen sein für das Geld was es gekostet hat, Messefeeling halt 😅
Würde da niemals hinfahren. Das beste auf der gamescom war für mich der teaser von ets2 und ats für Konsolen.
Irgendwie hat mich GC so gar nicht interessiert dieses Jahr – kA wieso. Das wichtigste hat man hier zum Glück in Form von News mitbekommen.
Was man natürlich vor Ort hat, man kann mit etwas Zeit mal was anspielen und shoppen gehen im Händlerbereich.
Da ich dieses Jahr aber schon auf zwei Cons war und die nächste kommendes Wochenende ansteht, hat mein Portemonnaie schon genug gelitten 🫣
Trotzdem finde ich es cool, dass es die GC immer noch gibt und somit zeigt, dass Gaming Messen kein Relikt der Vergangenheit sind… E3.. 🥲
Ja die weltweit größte Messe in diesem Genre aber vermutlich auch mit Abstand die schlechteste. Mit dem peinlichsten Publikum. Möchtegern wichtig tuer aka influencer soweit daß auge reicht. Leute die sich einscheissen weil sie weiter zocken wollen oder irgendwo in der Schlange anstehen wie die letzten voll deppen. Das ist einfach nur noch ein Armutszeugnis.