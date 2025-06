Gamescom 2025: Resident Evil Requiem und Onimusha: Way of the Sword erstmalig anspielbar

Resident Evil Requiem und Onimusha: Way of the Sword erstmalig anspielbar auf der Gamescom 2025. Andere anspielbare Capcom Titel werden in den kommenden Monaten angekündigt.

Capcom, ein weltweit führender Entwickler und Publisher von Videospielen, kündigte heute seine Teilnahme an der Gamescom 2025 an, auf der Resident Evil Requiem und Onimusha: Way of the Sword weltweit erstmals öffentlich spielbar sein werden.

Diese Nachricht folgt auf die neuesten Trailer zu Resident Evil Requiem und Onimusha: Way of the Sword, die auf dem Summer Game Fest 2025 Showcase gezeigt wurden.

Auf über 950 Quadratmetern zeigt Capcom mehr als 85 spielbare Demo-Stationen für Titel wie Resident Evil Requiem und Onimusha: Way of the Sword.

Capcom wird auch andere Titel auf die Messe bringen, die vom 20. bis 24. August 2025 stattfindet. Weitere Details zum Line-Up, zur Bühne und zum Streaming-Programm werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Für alle, die nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen können, wird Capcom eine Reihe von Livestream-Inhalten vom Messegelände anbieten.

Die neuesten Trailer zu Resident Evil Requiem und Onimusha: Way of the Sword können hier noch einmal angesehen werden:

Über Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem ist der neunte Titel der Resident Evil Reihe. Erlebt atemberaubende Spannung, Nervenkitzel und das Hochgefühl, den Tod in einem Requiem zu besiegen, das Euch bis ins Mark erschüttern wird. Der technologische Fortschritt in Kombination mit dem fundierten Wissen der Entwicklenden hat eine Geschichte hervorgebracht, die tiefgründige Charaktere und ein Gameplay bietet, das fesselnder ist als je zuvor. 2026 markiert den Beginn einer neuen Ära des Survival-Horrors.

Über Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword spielt in Kyoto während der frühen Edo-Zeit. In dieser Zeit des relativen Friedens in Japan wird die alte Stadt von Miasma heimgesucht. Kyoto hat sich in einen unheimlichen und beunruhigenden Ort verwandelt, der von dämonischen Genma heimgesucht wurde. Im ersten Trailer zu Onimusha: Way of the Sword liefert sich ein einsamer, mit dem Oni-Handschuh bewaffneter Samurai einen erbitterten, blutigen Schwertkampf mit diesen höllischen Kreaturen aus einer anderen Welt.

Onimusha: Way of the Sword erscheint im Jahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam.