Gamescom 2025: Team17 und astragon nehmen an der Messe teil

astragon Entertainment und Team17 sind erneut Teilnehmer der gamescom 2025 in Köln. Die Unternehmen werden ihre neuesten Spiele der Öffentlichkeit an ihrem gemeinsamen Stand in Halle 6 präsentieren.

astragon Entertainment und Team17, beide Tochterunternehmen von everplay, sind erneut Teilnehmer der gamescom 2025 in Köln. Die Unternehmen werden ihre neuesten Spiele der Öffentlichkeit an ihrem gemeinsamen Stand in Halle 6 präsentieren.

Der diesjährige Stand wird erneut zahlreiche Hands-on-Gaming-Möglichkeiten bieten sowie eine unterhaltsame Bühnenshow, auf der Simulationserfolge von astragon Entertainment und beliebte Indie-Spiele von Team17 vorgestellt werden – das gesamte Line-Up folgt in Kürze.

Am Business-Stand in Halle 4.2 erhalten Pressevertreter, Content Creator und Branchenpartner exklusiven Zugang zu Präsentationen und Einblicken in die neuesten Projekte aller drei everplay-Tochterunternehmen: astragon Entertainment, Team17 und StoryToys.

„Wir laden Sie herzlich ein, uns vom 20. bis 24. August auf der gamescom 2025 zu besuchen und ein unvergessliches Gaming-Erlebnis zu genießen.“

astragon Entertainment ist bekannt für renommierte Simulationsmarken wie Construction Simulator, Police Simulator: Patrol Officers und Bus Simulator. Das Unternehmen hat kürzlich die neuen Spiele Firefighting Simulator: Ignite sowie Seafarer: The Ship Sim angekündigt. Neben diesen beliebten Titeln bietet astragon eine vielfältige Auswahl an Vertriebstiteln globaler Partner aus verschiedenen Genres.

Team17 veröffentlichte preisgekrönte Titel, darunter Spiele wie Blasphemous, Dredge, Moving Out und die Overcooked!-Reihe. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Branche verfügt das Unternehmen über ein stetig wachsendes Portfolio an Spielen sowie erfolgreiche First-Party-Titel wie Hell Let Loose, The Escapists, Golf With Your Friends und die ikonische Worms-Serie. Team17 wird auf der Messe eine vielfältige Auswahl an Titeln aus dem umfangreichen Katalog präsentieren.