Gamescom 2025: THQ Nordic enthüllt (teilweise) sein Line-up

THQ Nordic gibt (teilweise) sien Line-Up für die Gamescom 2025 bekannt. Wer es in diesem Jahr nicht nach Köln schafft muss nicht verzagen: THQ Nordic kooperiert mit internationalen Presse-Vertretern sowie bekannten Content Creatorn, und überträgt Gameplay aus Spielen direkt auf den heimischen Bildschirm.

Erwartet detaillierte Interviews mit Entwicklern oder schaut dem Lieblings-Streamer / der Lieblings-Streamerin beim Ausprobieren der THQ Nordic Games zu. Die teilnehmenden Kanäle und Outlets werden vor der gamescom bekannt gegeben.

„Jawoll, wir ziehen wieder in die Stadt mit K! THQ Nordic ist hocherfreut, die Teilnahme an der gamescom 2025 zu bestätigen, wo drei unserer wunderbarsten Spiele zum Anspielen parat stehen. Während wir einen davon noch geheim wie eine Schatzkiste halten, sind die beiden anderen Titel wohlbekannt und gehören zu den meist-erwarteten Spielen des Jahres.“

„Wer ist bereit für das Gothic 1 Remake? Besucht unseren Stand in Halle 7 und erlebt das vielleicht legendärste deutsche Rollenspiel wiederauferstanden in all der Pracht, die die Unreal Engine 5 auf den Bildschirm zaubern kann.“

„Ihr seid nicht leicht zu erschrecken? Dann beweist es und probiert Tarsier Studios brandneues Horrorspiel, REANIMAL, in Köln aus.“

„Wie gesagt, ein weiteres Geheimnis wartet auf die Spieler:innen in Köln. Wir können heute noch nichts verraten, aber wir versprechen, dass es die Wartezeit wert und jede Menge Spaß sein wird! Die große Ankündigung findet bereits im THQ Nordic Digital Showcase 2025 statt, der am 01. August ab 21:00h zu sehen sein wird.“