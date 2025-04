Gamescom 2025: Tickets für die Messe erhältlich

Autor:, in / Gamescom 2025

Die Vorfreude erreicht das nächste Level: Vom 20. bis 24. August 2025 trifft sich die Gaming-Welt auf der gamescom – live in Köln und digital weltweit. Mit der Eröffnung des Ticket-Shops haben Fach- und Privatbesuchende ab sofort die Möglichkeit, sich ihr Ticket zu sichern.

Insbesondere für die Publikumstage Donnerstag bis Sonntag wird eine hohe Nachfrage erwartet. Tickets und Bundles stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung und werden nach dem Prinzip „First come, first served“ vergeben.

Alle Tickets sind ausschließlich im offiziellen gamescom Ticket-Shop erhältlich. Ein Verkauf vor Ort findet nicht statt. Es wird davon abgeraten, Tickets über nicht autorisierte Plattformen oder Drittanbieter zu beziehen.

Tagesticket für Privatbesuchende: Eintritt zur entertainment area mit all ihren Bereichen wie cosplay village, retro & family area, indie area, cards & boards area, event arena und vielen mehr.

Abendticket für Privatbesuchende: Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Kontingent an vergünstigten Abendtickets für die Publikumstage. Der Zutritt zur gamescom ist damit ab 16:00 Uhr möglich.

Familienticket: Das Familienticket ist gültig für maximal fünf Personen, davon ein bis zwei Erwachsene und mindestens ein bis maximal drei Kindern im Alter von 7-12 Jahren. Die Personalisierung erfolgt im Ticket-Shop.

Wildcard für den Fachbesuchende und Medientag: Privatbesuchende erhalten mit der limitierten Wildcard bereits am Fachbesuchenden- und Medientag (20. August) ab 13 Uhr Zugang zur entertainment area.

Neue Bundles mit Early-Access-Vorteil: Ab sofort sind zwei exklusive Bundles im offiziellen Ticket-Shop erhältlich – nur solange der Vorrat reicht.

Superfan Bundle Plus

Beinhaltet ein Ticket für die große Eröffnungsshow gamescom Opening Night Live am 19. August, eine Wildcard für den Fachbesuchenden- und Medientag am 20. August ab 13 Uhr sowie eine Übernachtung im gamescom camp von Dienstag auf Mittwoch. Für die Übernachtung ist ein eigenes Zelt erforderlich.

Für alle, die als Erste dabei sein wollen: Das Bundle beinhaltet ein Ticket für die gamescom Opening Night Live am 19. August sowie eine Wildcard für den Fachbesuchenden- und Medientag am 20. August, ab 13 Uhr.