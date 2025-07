Gamescom 2025: Ubisoft: Anno 117: Pax Romana anspielbar

Ubisoft gab das Programm für seinen Messeauftritt auf der gamescom in Köln bekannt, der in diesem Jahr ganz im Zeichen des kommenden Städteaufbau-Spiels Anno 117: Pax Romana stehen wird.

Auf dem aufwendig und passend zum römischen Setting gestalteten Consumer-Stand stehen den Besucher insgesamt 72 Anspielstationen zur Verfügung, an denen sie die das Gameplay von Anno 117: Pax Romana wahlweise mit Maus und Tastatur oder Controller erleben dürfen.

Walking-Acts inspiriert von römischen Statthaltern sowie überdimensionale Statuen sorgen für eine authentische Atmosphäre und bieten Foto-Spots. Mitglieder des Anno-Entwicklerteam aus Mainz stehen den Fans bei ihrem Anspiel-Erlebnis dabei unterstützend zur Seite.

Wer die gamescom am Mittwoch besucht, darf sich auf eine besondere Überraschung freuen: Der Town Crier, die ikonische Figur aus den Trailern, wird an diesem Tag vor Ort sein und mit seinem unverwechselbaren Stil und einem Hauch Theatralik den Stand bereichern. ​

Ein weiteres Highlight und die Möglichkeit, Ubisoft-Entwickler zu treffen, ist die neue Community-Lounge am Ubisoft-Consumer-Stand, die Platz für 80 Gäste bietet und Spieler direkt mit Kreativ-Schaffenden und Entwickler zusammenbringt. In dieser finden täglich wechselnde Podiumsdiskussionen, Entwickler-Talks und Panels statt unter anderem zu Anno 117: Pax Romana, Tom Clancy’s The Division 2, The Rogue Prince of Persia, Morbid Metal und Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Der Terminplan wird vor Ort tagesaktuell auf Screens bekanntgegeben. Am Einlass wird eine Altersprüfung erforderlich sein. Ausgewählte Sessions werden zudem live auf ​ YouTube.com/Ubisoft und Twitch.tv/Ubisoft gestreamt, sodass auch Fans außerhalb der Messehallen zuschauen können.

Dekoriert wird die Community-Lounge in diesem Jahr mit Teilnehmerfotos vergangener Fotomodus-Contests und bietet damit eine Hommage an die kreative Community, die mit ihren Einsendungen die virtuellen Spielewelten von Ubisoft auf einzigartige Weise eingefangen hat.

Anno Community-Event am 20. August auf der gamescom

​Das Anno-Entwicklerteam lädt zu einem exklusiven Community-Treffen am Mittwochabend am Ubisoft Consumer-Stand ein. Nach dem offiziellen Messeschluss bietet sich die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre mit den Anno-Entwickler ins Gespräch zu kommen und spannende Einblicke zu gewinnen.

Abseits des Messetrubels kann zudem die aktuelle Hands-On-Demo in längerer Version in Ruhe ausprobiert werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte können sich über folgenden Link noch bis zum 20. Juli für das Event bewerben.