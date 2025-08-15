Gamescom 2025: Xbox enthüllt umfangreiches Streaming-Programm

Microsoft hat für die Gamescom 2025 ein umfassendes Streaming-Programm angekündigt, das euch vom Messegelände in Köln aus direkt mit aktuellen Informationen, Spielinhalten und Entwicklergesprächen versorgt.
Die Live-Übertragungen finden am 20. und 21. August statt und werden in mehreren Sprachen sowie mit barrierefreien Optionen ausgestrahlt. Im Mittelpunkt stehen Gameplay-Demos, neue Trailer und Interviews mit Entwicklerteams. Auch Bethesda beteiligt sich mit eigenen Livestreams vom Xbox-Stand in Halle 7.
Am Mittwoch, dem 20. August, beginnt der Xbox-Broadcast um 15:00 Uhr mit Präsentationen zu Titeln wie Grounded 2, Keeper und Call of Duty: Black Ops 7. Mit dabei auch neue Informationen zu den Handheld-Geräten ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X, die direkt vor Ort getestet werden können. Insgesamt stehen über 120 Spielstationen auf der Messe zur Verfügung, an denen ihr Titel von Xbox Game Studios und internationalen Partnern ausprobieren könnt.
Am Donnerstag folgen weitere Inhalte, wie Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 und mehr, wie ihr dem folgenden Bild entnehmen könnt.
Wow sind einige 1st- sowie 3rd-Party Kracher dabei. Sehr stark wie Microsoft Präsenz zeigt. Auf The Outer Worlds 2, Cronos: The New Dawn und Ninja Gaiden 4 bin ich sehr gespannt. Genau so auf den Reveal von Call of Duty: Black Ops 7.
final fantasy 7
Hoffentlich wird dann ein genauen Release Termin geben von Final Fantasy VII Remake. Habe Bock darauf. ♥️
Hat hier vielleicht einer einen guten Tipp, wo man gut parken kann und von da easy zur Messe kommt?
Das werde ich mir anschauen, danke für die Info.