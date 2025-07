Gamescom 2025: Xbox Line-up mit über 20 Spielen und mehr

Autor:, in / Gamescom 2025

Xbox hat sein Line-up für die Gamescom im August mit über 20 Spielen vorgestellt, auch die Handhelds von ROG Xbox Ally bekommen Besucher in die Finger.

Heute verkündete Xbox sein Line-up für die Gamescom. Die Spielemesse findet dieses Jahr vom 21. bis 24. August in Köln statt.

Eines der Highlights dürften die Handhelds ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X sein. Besucher können am Xbox-Stand auf den neuen Geräten Spiele wie Hollow Knight: Silksong, Roblox, Sea of Thieves und Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 ausprobieren. Noch mehr gibt es sogar am Stand von ASUS ROG.

Am Xbox-Stand werden Besucher an über 120 Spielstationen mehr als 20 Spiele ausprobieren können. Hier eine Liste der First- bzw. Third-Party-Spiele, die ihr antesten könnt.

First-Party-Spiele:

Grounded 2

Ninja Gaiden 4

Indiana Jones und der Große Kreis The Order of Giants

Age of Empires Reihe

Age of Mythology: Retold

Microsoft Flight Simulator 2024

The Outer Worlds 2 (Theaterpräsentation)

Third-Party-Spiele:

Hollow Knight: Silksong

Borderlands 4

Onimusha: Way of The Sword

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

EA Sports FC 26

Aniimo

There Are No Ghosts at the Grand

PowerWash Simulator 2

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy XVI

Invincible VS

Super Meat Boy 3D

Cronos: The New Dawn

Mistfall Hunter

Darüber hinaus soll es weitere Überraschungen von Partnern geben.

Weitere Highlights sind die Enthüllung der neusten Kampagne zu World of Warcraft sowie Call of Duty: Black Ops 7.

Den Xbox-Stand findet ihr in Halle 7 an diesen Tagen und Uhrzeiten:

Donnerstag, 21. August – 10:00 bis 20:00 Uhr

Freitag, 22. August – 10:00 bis 20:00 Uhr

Samstag, 23. August – 9:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag, 24. August – 9:00 bis 20:00 Uhr